Musica, serie tv, lutti e domande quotidiane dominano le ricerche online e mostrano con chiarezza cosa ha davvero interessato gli italiani durante l’anno

Nel 2025 le ricerche su Google hanno restituito una fotografia precisa degli interessi degli italiani. I dati pubblicati da PC Professionale mostrano una forte attenzione verso musica, intrattenimento televisivo, personaggi pubblici e domande legate alla vita quotidiana. Le parole più cercate non seguono solo l’attualità, ma riflettono emozioni, curiosità e bisogni concreti, confermando il ruolo centrale del motore di ricerca nella vita di tutti i giorni.

I personaggi che hanno attirato più attenzione

Tra i personaggi più cercati emerge con forza Lucio Corsi, protagonista di un improvviso successo mediatico dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Subito dietro si collocano Olly, altra figura musicale molto seguita, e Lorenzo Musetti, che ha consolidato il suo spazio tra gli sportivi più cercati online. La musica e lo sport continuano a rappresentare due pilastri dell’interesse digitale italiano, soprattutto quando si tratta di volti giovani e in crescita.

Le ricerche legate ai grandi addii

Una delle categorie più significative riguarda i personaggi scomparsi. Al primo posto compare Papa Francesco, seguito da Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana, ed Eleonora Giorgi, attrice amata dal grande pubblico. «Le ricerche aumentano nei momenti di lutto collettivo», evidenziano gli analisti, a dimostrazione di come Google diventi uno strumento di approfondimento e memoria condivisa.

Serie tv e cinema al centro dell’intrattenimento

Nel settore delle serie tv domina Monster: la storia di Ed Gein, seguita da Squid Game e Adolescence. Per quanto riguarda il cinema, il film più cercato risulta Conclave, con Ralph Fiennes, mentre completano la classifica titoli come Nosferatu, Anora, Follemente e Dragon Trainer. Il pubblico dimostra un gusto variegato, capace di spaziare dal thriller al cinema d’autore fino all’animazione.

Le domande che raccontano la quotidianità

Le ricerche non riguardano solo personaggi famosi. Tra le domande più digitate spicca «Perché Israele ha attaccato l’Iran?», segno di un forte interesse per la geopolitica. Sul piano pratico dominano query come «Come vestirsi a Pasqua?» e «Come vestirsi alla prima comunione?», mentre in cucina prevale «Come fare le chiacchiere?». Nel linguaggio, invece, la parola più cercata per significato risulta «Parafilia». In ambito sportivo, la squadra più googlata a livello globale è il Paris Saint Germain.

Questa classifica non rappresenta solo una curiosità statistica, ma un vero specchio dell’Italia contemporanea, tra informazione, intrattenimento e vita quotidiana.

