Oggi a La Volta Buona, Laura Freddi ha risposto alle parole di Sonia Bruganelli a Belve: “Non parlerò più di questa signora, si commenta da sola”. E anche Caterina Balivo ha fatto delle precisazioni e lanciato una frecciatina alla produttrice televisiva…

La risposta di Laura Freddi a Sonia Bruganelli

Oggi pomeriggio a La Volta Buona, durante la seconda parte di trasmissione, si è parlato ovviamente di Ballando con le Stelle. Caterina Balivo ha accolto nel suo studio Laura Freddi per rispondere alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Belve.

La produttrice televisiva ha spiegato infatti come Laura Freddi pensava fosse un’amica, ma ultimamente sta rivalutando il tutto a causa di alcuni suoi comportamenti. Secondo la Bruganelli, infatti la Freddi sarebbe sempre nella trasmissioni TV a parlare di lei, sostenendo che per quanto venga invitata lei non ha mai partecipato e ha lanciato varie bordate.

Ma qual è stata la risposta da parte di Laura Freddi? La showgirl ha già detto la sua come già riportato, ma oggi a La Volta Buona se n’è parlato. Nel momento in cui Caterina Balivo ha ricordato le dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Belve, Laura ha ribattuto: “Però non me l’avete detto che io sono venuta al posto suo”, ha detto con una battuta.

Durante la conversazione in trasmissione Caterina Balivo ha lanciato una frecciata, ricordando come Sonia non abbia citato La Volta Buona come programma anche se si faceva riferimento a questo: “Noi l’abbiamo invitata più volte, ma Sonia non è mai venuta. Noi rinnoviamo l’invito”, ha detto la conduttrice.

Dopo il filmato con le parole di Sonia Bruganelli, in studio c’è stato un attimo di gelo totale. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Rosanna Lambertucci, che si è permessa di prendere le difese di Laura Freddi: “Mi fa strano perché lei ha sempre parlato bene di Sonia, ne sono stupita sinceramente…”. La Freddi ha precisato di averle dato solo qualche consiglio, niente di più.

Per mettere le cose in chiaro, però Caterina Balivo ha precisato: “Laura non era al posto di Sonia, diciamolo”. Laura Freddi a questo punto ha voluto dire la sua e chiudere definitivamente la questione:

“A me il giorno dopo mi è esploso il telefono per fare interviste. Mi ha chiamato la Rai e mi chiamato anche Parpiglia, che ringrazio. Mi hanno detto di rispondere, ma che devo dire? Non parlerò più della signora Bruganelli perché si commenta da sola. Ringrazio il web per l’affetto.

Io ho sempre dato importanza all’aspetto umano. Non parlerò di questa signora e non voglio perdere il suo posto negli altri programmi. Voglio rimanere una persona mite e non parlerò più di lei e si commenta da sola”, ha detto Laura Freddi cambiando poi totalmente discorso e concentrandosi su altri argomenti.