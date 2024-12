L’arrivo di Deddè ad Amici 24, voluto da Anna Pettinelli, ha scatenato una lite tra prof. Non tutti infatti si sono detti d’accordo e hanno attaccato l’insegnante.

Amici 24, la lite tra prof per l’ingresso di Deddè

Oggi pomeriggio ad Amici 24 abbiamo avuto modo di vedere l’ultima parte di puntata, andata in onda ieri su Canale 5. Uno dei momenti affrontati oggi riguardava l’ingresso di Deddè nel programma.

Il cantante è stato fortemente voluto da Anna Pettinelli, che ha visto in lui del talento e per questo gli ha concesso l’opportunità di accedere alla trasmissione. L’artista ha quindi presentato il suo singolo “Periferia”. Ma per fare parte della scuola di Amici 24, ha dovuto ricevere il benestare anche degli altri insegnanti, quantomeno la maggioranza.

Rudy Zerbi quando è stato interpellato da Maria De Filippi ha fatto inizialmente il vago, per poi dichiarare che non si sarebbe di certo opposto. Ma ha fatto una critica alla collega di Amici 24, trovandola incoerente nel momento in cui lei l’ha attaccato per aver fatto lo stesso: “Hai quattro banchi. L’unica cosa che ti dico è che c’è dell’incoerenza. Se entri sei il benvenuto”.

La Pettinelli dalla sua si è difesa e la presentatrice ha cercato di placare subito la discussione.

La discussione è proseguita

Il diverbio che sembrava essersi chiuso, si è però riaperto nel momento in cui Lorella Cuccarini ha affermato di essere in disaccordo con l’ingresso di Deddè ad Amici 24.

“Non sono d’accordo e se dobbiamo avere i banchi bilanciati… Qui se c’è qualcuno che potrebbe chiederlo è Emanuel che ne ha solo uno. Negli anni passati serviva il gradimento dei prof e poi l’allievo sceglieva con chi lavorare. A me a inizio anno è stato detto che non sarebbero stati aggiunti banchi”.

Maria De Filippi ha dato ragione a Lorella Cuccarini precisando però che non è sempre successo questo ad Amici 24: “Anche Emanuel lo sa e può chiedere il banco quando vuole. Pochi giorni fa ha fatto un casting con 16 allievi”, ha precisato.

La votazione è poi proseguita con gli altri prof, che non si sono opposti e hanno dunque confermato l’ingresso di Deddè nella scuola di Amici 24.