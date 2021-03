1 Il cachet richiesto da Lady Gaga secondo Dagospia

Non è ormai un mistero il fatto che in questi giorni Lady Gaga si trovi a Roma. La celebre pop star è arrivata nella Capitale la scorsa settimana, per dare il via alle riprese del suo nuovo film, incentrato sull’assassinio di Gucci. Nonostante inizialmente la cantante sia stata avvistata per le vie del centro, ad oggi nessun altro ha avuto modo di vedere la Germanotta nemmeno per qualche secondo. I fan, che si sono appostati sotto il suo hotel nella speranza di intravedere almeno per pochi istanti Gaga, sono rimasti delusi. La cantante infatti sta utilizzando delle ingegnose strategie per non farsi vedere, nonostante i fan non demordano.

Nel mentre in questi giorni in molti hanno ipotizzato che Lady Gaga potesse arrivare al Festival di Sanremo 2021 come super ospite internazionale della kermesse. Lo stesso Amadeus ha ammesso che gli sarebbe piaciuto avere la pop star sul palco dell’Ariston, ma ciò nonostante poco fa è arrivata la doccia fredda: Gaga non sarà a Sanremo 2021. A svelare l’indiscrezione è il nostro amico Dagospia, che svela l’esorbitante cachet che la pop star avrebbe richiesto per arrivare al Festival. Stando a quanto riportato, pare che per avere la Germanotta ci sia bisogno di almeno 400 mila euro, cifra che la Rai non ha a disposizione. Questo quanto si legge:

“Lady Gaga al Festival di Sanremo 2021? Il tormentone ha preso il via da qualche giorno, un sogno sulla carta facilitato dalla presenza della star italoamericana in Italia, nei giorni scorsi a Roma, per girare il film “Gucci” di Ridley Scott. Un sogno che salvo colpi di scena resterà tale, nonostante i primi timidi approcci. Per portare Stefani Joanne Angelina Germanotta, suo vero nome, servono almeno 400 mila euro. Cifre che la Rai non ha a disposizione, dopo aver tagliato già dal budget un milione di euro. Niente money, niente star”.

Pare dunque che non ci sia nessuna possibilità di avere Lady Gaga a Sanremo 2021. Nel mentre come sappiamo qualche giorno fa dei malviventi hanno sparato al suo dog sitter, rubando due dei suoi tre cani. Adesso, dopo l’aggressione, Ryan Fischer ha parlato per la prima volta. Leggiamo le sue dichiarazioni.