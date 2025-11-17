L’icona pop parla apertamente del ricovero e del sostegno psichiatrico durante il successo cinematografico Lady Gaga ha aperto il…

L’icona pop parla apertamente del ricovero e del sostegno psichiatrico durante il successo cinematografico

Lady Gaga ha aperto il cuore ai fan, rivelando dettagli inediti della sua vita privata. In una recente intervista, l’artista ha parlato di un periodo estremamente difficile, quando stava lavorando al film A Star Is Born accanto a Bradley Cooper.

Durante le riprese del film, Gaga ha ammesso di aver assunto litio, un farmaco utilizzato per trattare disturbi dell’umore come la depressione maniacale e il disturbo bipolare. L’artista ha spiegato che il farmaco l’ha aiutata a gestire l’intenso carico di lavoro, che comprendeva anche la pubblicazione dell’album Joanne e la preparazione per un tour mondiale.

La difficile scelta del ricovero psichiatrico

Lady Gaga ha raccontato come le difficoltà emotive l’abbiano portata a cercare assistenza psichiatrica. “Ho fatto A Star Is Born sotto l’effetto del litio”, ha confessato, ricordando un momento in cui sua sorella le disse: “Non ti riconosco più”.

Questo episodio ha spinto Gaga a prendere una decisione drastica: annullare il tour e prendersi una pausa per concentrarsi sulla propria salute mentale. “Un giorno sono finita in ospedale per cure psichiatriche. Non riuscivo a fare nulla… sono crollata completamente. È stato davvero spaventoso”, ha raccontato l’artista, sottolineando l’importanza di ascoltare i propri limiti e chiedere aiuto quando necessario.

