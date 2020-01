1 In una lunga intervista, Lady Gaga svela di essere stata violentata, ammettendo anche di aver avuto un passato da autolesionista

Non è la prima volta che Lady Gaga finisce al centro dell’attenzione mediatica. Spesso nel corso della sua lunga carriera la pop star è stata protagonista di scandali e gossip, alcuni dei quali hanno coinvolto anche la sua arte. Tuttavia, indubbiamente, ad oggi Stefani Germanotta è una delle protagonista assolute del panorama musicale mondiale, e a migliaia sono i fan che la seguono in tutto il pianeta. Mentre si resta in attesa del suo nuovo album, che dovrebbe essere rilasciato nel corso del 2020, qualche giorno fa Gaga è stata ospite del nuovo show di Oprah Winfrey. Qui si è raccontata a cuore aperto, ammettendo di essere stata violentata quando ancora era una ragazzina, parlando anche del periodo da autolesionista. Scopriamo le sue dichiarazioni choc.

Come è ben noto, sia professionalmente che privatamente, è stato un anno intenso per Lady Gaga. L’amatissima cantante ha infatti ha ottenuto un successo pazzesco per via della sua partecipazione al remake di A Star Is Born, vincendo tutti i riconoscimenti e i premi più importanti del settore artistico, tra cui un Oscar, un Golden Globe e anche un Grammy. Nel mentre la cantante sta proseguendo la sua residence a Las Vegas, Enigma, che si concluderà solo tra qualche mese. Contemporaneamente, Gaga sta anche lavorando al suo prossimo disco inedito, che i fan attendono con trepidazione. Stefani intanto non è stata esente dai gossip. A seguito dei gossip su una presunta relazione illegale con Bradley Cooper, adesso pare che la pop star abbia una nuova relazione, e che abbia ritrovato la serenità.

Tuttavia le cose per Lady Gaga non sono sempre state facili. Più in volte, infatti, negli ultimi anni, la cantante ha ammesso di essere stata vittima di bullismo. Adesso, inaspettatamente, l’artista ha raccontato di essere stata violentata da ragazzina, parlando anche di un periodo da autolesionista. Leggiamo cosa ha dichiarato.