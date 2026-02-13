La rottura con Louis Garrel spinge l’attrice e modella Laetitia Casta a un cambiamento radicale dopo l’addio ufficiale

Il panorama immobiliare di lusso parigino si arricchisce di un pezzo unico ma carico di malinconia. Laetitia Casta, icona della bellezza francese nel mondo, ha deciso di mettere in vendita la storica dimora sulla Rive Gauche dove ha costruito parte della sua vita familiare. La scelta, riportata in esclusiva dalla rivista “Voici”, segna il punto di non ritorno dopo la fine della lunga storia d’amore con l’attore Louis Garrel. Dopo quasi dieci anni trascorsi insieme e un matrimonio celebrato nel 2017 nella splendida cornice della Corsica, la coppia ha ufficializzato la rottura alla fine del 2025, senza però rendere note le ragioni profonde della separazione.

Una dimora da sogno nel cuore di Parigi

Non si tratta di una proprietà comune: parliamo di un’eccezionale dimora privata di 600 metri quadrati situata a pochi passi dai monumenti più iconici della capitale francese. L’immobile, che vanta ben dieci stanze totali tra cui sei camere da letto, è stato valutato circa 9,5 milioni di euro. Per la top model, questa vendita rappresenta la volontà ferrea di chiudere un capitolo importante e di “lasciarsi il passato alle spalle”, allontanandosi da un luogo denso di ricordi condivisi con Garrel e il loro figlio Azel, nato nel 2021.

Laetitia Casta, già madre di Sathéene (nata dal legame con Stéphane Sednaoui) e di Orlando e Athéna (avuti dalla celebre relazione con l’attore italiano Stefano Accorsi), sembra ora pronta a una nuova fase della sua vita. La gestione di una famiglia numerosa e una carriera sempre ai vertici richiedono nuovi spazi, fisici e mentali, lontano dalle ombre di una relazione ormai conclusa.

