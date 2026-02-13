In queste ore a scagliarsi contro l’Ice è stata Cardi B. A intervenire è il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che dà il via a una lite social con la rapper.

Cardi B vs l’Ice

In queste settimane numerosi artisti del mondo dello spettacolo internazionale si stanno schierando contro l’Ice, l’agenzia federale che controlla l’immigrazione negli Stati Uniti. Nelle ultime ore a dire la sua è stata anche Cardi B, che si è scagliata contro la polizia con parole molto dure.

Tutto è iniziato durante la prima data del Little Miss Drama Tour della rapper, che si è tenuta in California. Nel corso dello show, poco prima di iniziare a cantare I Like It, l’artista, attaccando l’agenzia, ha affermato senza giri di parole: «Se l’Ice entra qui dentro, gli saltiamo tutti addosso. Ho lo spray al peperoncino nel backstage. Non prenderanno i miei fan».

Le dichiarazioni di Cardi B sono naturalmente diventate virali in rete e così poche ore dopo a intervenire è stato il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che con un post social ha deciso di replicare alla rapper, affermando:

«Finché non drogherà e deruberà i nostri agenti, considereremo questo atteggiamento un miglioramento rispetto al suo comportamento passato».

La replica della cantante

A seguito dell’intervento del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti però Cardi B ha deciso di non rimanere in silenzio e ha così replicato a sua volta, dando il via a una vera lite social. La rapper, tirando in ballo i file Epstein, ha affermato:

«Se parliamo di droga, parliamo di Epstein e dei suoi amici. Perché non volete parlare dei dossier su Epstein?».

Lo scontro naturalmente non è passato inosservato e in queste ore sui social non si parla d’altro.

