Domani a Uomini e Donne assisteremo a un nuovo confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

Cosa accadrà a Uomini e Donne

Nelle ultime due settimane non si è fatto altro che parlare di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Gli ex tronisti di Uomini e Donne infatti, dopo aver chiuso le loro rispettive relazioni, hanno ripreso a frequentarsi e a oggi tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele tra loro. L’accaduto tuttavia ha scatenato l’ira dei due ex corteggiatori, che si sono scagliati contro i loro ex fidanzati. Ma non solo. Anche gli utenti sui social si sono schierati e il web si è letteralmente diviso.

La scorsa settimana nel mentre, nello studio del dating show di Maria De Filippi, c’è stato l’atteso faccia a faccia tra Gianmarco, Ciro e Cristina, durante la quale i tre hanno provato a chiarirsi. Grande assente è stata invece Martina, che ha preferito rimanere lontana dalle telecamere e restare in silenzio. La scelta della De Ioannon ha però fatto storcere il naso ai più e non sono mancate dure critiche nei suoi confronti. Poco fa però è arrivata una notizia che sta già facendo discutere.

I canali ufficiali di Uomini e Donne hanno infatti annunciato che domani andrà in onda su Canale 5 un nuovo atteso confronto tra Martina, Gianmarco, Ciro e Cristina. Naturalmente il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà in studio e senza dubbio non mancheranno le emozioni.

Nel mentre pochi giorni fa a scagliarsi contro Solimeno è stata nientemeno che la mamma della De Ioannon, che ha affermato: “Voi credete alle ca**ate che dice Ciro? Che è un gran maleducato, si vede come ha trattato mia figlia e ha parlato male di noi dai gossippari. Quando parla male della famiglia non ci stiamo più. Su lato economico, siamo una famiglia che lavora 18 ore al giorno e nessuno ci ha regalato niente. Quello che ci interessa è la felicità di nostra figlia e ora Martina è felice. Lei non ha bisogno di dire la verità, non ha bisogno di spiegare. La vita darà ragione a chi ce l’ha e farà sapere la verità”.

