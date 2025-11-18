Lo chef e volto televisivo, noto per la sua cucina autentica che valorizza le origini, riceve il prestigioso riconoscimento durante la 28ª edizione della kermesse cremonese

Cremona celebra nuovamente la sua più dolce tradizione gastronomica attraverso un premio che simboleggia il cuore della sua festa più attesa. In occasione della 28ª edizione della Festa del Torrone, il rinomato Torrone d’Oro 2025 è andato a Daniele Persegani. Lo chef, noto volto televisivo, agisce come un vero ambasciatore dell’autentica cucina cremonese a livello globale.

Ogni anno, il comitato assegna questo premio a figure che si sono distinte per il loro impegno nella valorizzazione dell’identità culturale e gastronomica locale. La scelta di Persegani incarna perfettamente questa filosofia: con la sua cucina e la sua comunicazione schietta, ha saputo trasformare i gusti del territorio in racconti di umanità, tradizione e forte passione.

Uno chef che incarna la sua terra

Protagonista di molti programmi televisivi e autore molto apprezzato dal pubblico, Daniele Persegani ha costruito la sua cucina sui pilastri della semplicità e dell’autenticità. Le sue radici, divise tra Cremona e l’Emilia, si rivelano in ogni piatto e nel suo racconto più personale:

“Devo ringraziare le origini perché con poco mi hanno insegnato a fare tanto”, ammette Persegani. “Il mio piatto del ricordo sono le mezze maniche ripiene in brodo, il mio piatto scaldacuore, e la mia cucina è fatta ancora così, con passione e gusto”.

Alla guida della sua Osteria del Pescatore a Castelvetro Piacentino, lo chef fonde creatività e memoria di famiglia. Egli dà vita a una proposta culinaria che bilancia territorio e innovazione, senza mai voltare le spalle all’anima delle tradizioni popolari. La sua abilità nel comunicare con ironia e affetto trasforma il gusto in un linguaggio universale, capace di tessere legami e condividere emozioni.

La Festa del Torrone: un patrimonio condiviso

La Festa del Torrone 2025, che anima Cremona fino a domenica 16 novembre, si conferma un appuntamento cruciale nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche italiane. Con un denso programma di eventi, spettacoli e degustazioni, la kermesse unisce arte, cultura e gastronomia in una grande celebrazione collettiva che guarda al domani con ottimismo.

L’evento riceve la promozione del Comune di Cremona e della Camera di Commercio, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Fondazione Cariplo. La manifestazione conta anche sul supporto fondamentale degli sponsor storici: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, Pernigotti e il Centro Commerciale Cremona Po. Tutti rinnovano il loro forte legame con la tradizione e l’identità della città.

Un simbolo di eccellenza che parla al mondo

Il Torrone d’Oro non è solo un premio di eccellenza culinaria, ma incarna il legame indissolubile tra Cremona e il suo dolce simbolo. Nella figura di Daniele Persegani, la manifestazione premia un talento che ha saputo portare la cultura culinaria cremonese in tutta Italia, rendendo ogni ricetta una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua terra.

Per informazioni, aggiornamenti e dettagli sul programma della manifestazione:

Sito ufficiale: www.festadeltorrone.com

Facebook: FestaTorroneCremona

Instagram: @festa_del_torrone_cremona

A cura di Davide Cannata

Leggi anche: Emergenza in Friuli: piogge torrenziali sconvolgono città e comunità