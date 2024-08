Negli ultimi giorni molti utenti del web si stanno chiedendo che cosa sia successo a LDA a causa di un video che lascerebbe intendere la fine della relazione con la fidanzata Miriam Galluccio.

LDA lancia una frecciatina alla fidanzata?

Tutto il pubblico di Amici conosce LDA per il suo percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi ma anche per essere il figlio di Gigi D’Alessio. Una volta uscito dal talent di Canale 5 ha intrapreso un percorso artistico che si è rivelato di successo, avviando a volte anche delle collaborazioni con il padre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, argomento centrale di questo articolo, sappiamo che il cantante è legato da un paio d’anni con Miriam Galluccio. Si tratta di un ragazza napoletana di 21 anni che studia Fashion Design. La loro relazione è stata ufficializzata a febbraio 2023 tramite uno scatto in cui si vedevano baciarsi.

Nel corso del tempo hanno condiviso vari momenti insieme sui social e a volto si sono scambiati anche delle dediche piene d’amore. Durante una vacanza a Sharm El-Sheikh, per esempio, LDA ha affermato: “Sai che mi manca il respiro lontano da te…“. La compagna aveva commentato con un “ti amo” seguito dall’emoticon di un cuore.

Adesso, però, i fan della coppia si stanno molto preoccupando perché il giovane cantante ha pubblicato un video su TikTok che li ha messi in allarme. Qui sotto possiamo vedere Luca (questo il suo vero nome) mentre canta una canzone il cui verso recita: “Non sarò mai il tuo ex. Se il tradire è una scelta e non è mai un errore fidati di me…“.

In descrizione, con l’aggiunta dell’emoticon della faccina con l’aureola ha scritto: “Ogni riferimento è puramente casuale“. Ma lo è veramente? Molti sono convinti che questo sia un messaggio ai fan per avvertirli del termine della sua relazione e del (presunto) tradimento di Miriam nei suoi confronti. Ovviamente non sappiamo se sia questa la verità, ma vi terremo aggiornati.