A distanza di qualche tempo dal caso che ha coinvolto Morgan e Angelica Schiatti, il cantautore è tornato sui social per rivelare di voler pubblicare una canzone il cui testo sarebbe stato scritto da Emma Marrone.

Morgan cita Emma Marrone

Tutti sono ha conoscenza della polemica che ha travolto Morgan nelle ultime settimane, ovvero quella legata alla denuncia per stalking e diffamazione ricevuta dall’ex fidanzata Angelica Schiatti. Molti artisti, tra i quali anche Emma Marrone, si sono schierati dalla parte della cantante, mentre Marco Castoldi ha fatto sentire la sua voce sui social.

LEGGI ANCHE: I fan lanciano l’allarme: “Holden e Sarah hanno litigato!” Cosa sta succedendo

Successivamente l’ex giudice di X Factor ha anche scritto una canzone intitolata “I cattivi” accompagnata da queste parole:

“Popolo di pecoroni furiosi anti artistici che inneggiano al rogo guidati da manipolatori, mentecatti (captati nelle menti), imparate ad esprimervi con l’arte e non con la violenza.

Ora comandano i violenti, i bruti, i falsari, gli invidiosi. Non mi farete tacere, non vincerà il vostro odio, sfogatevi pure la virtù trionferà sempre e soprattutto la verità. E quando sarete smascherati tutta Italia farà una figura di me**a”.

Oggi spunta una nuova canzone, un singolo estratto da quella che Morgan stesso definisce una “trilogia di protesta” e per promuoverla ha tirato in ballo anche Emma Marrone. Il cantante ha affermato che il testo del brano inedito, dal titolo “Rutta” sarebbe stato scritto proprio dall’ex allieva di Amici.

Dopo quanto accaduto una collaborazione tra i due sembra alquanto improbabile e surreale. Castoldi ha affermato che la pubblicherà solo quando il suo post raggiungerà un milione di ‘like’. Poi in un aggiornamento ha aggiunto:

“Avendo ovviamente superato il milione di like sarò costretto a postare “Rutta”, stamani, al canto del gallo”.

LEGGI ANCHE: Attimi di paura in piscina per un’ex tronista: “Mio padre stava affogando”

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo e al momento Emma non ha ancora commentato. Di certo la cantante non le manda a dire e molto presto i fan si aspettano un suo commento. A presto con altri aggiornamenti!