La pattinatrice trentina brilla sul ghiaccio olimpico e riporta l’Italia tra le grandi stelle mondiali

Lara Naki Gutmann ha letteralmente stregato il pubblico e i giudici scivolando sulle note della colonna sonora dedicata a Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia. Grazie a una performance magistrale, l’azzurra ha conquistato il terzo posto e ha siglato il suo record stagionale proprio nel momento più importante della carriera.

Al momento la classifica vede gli Stati Uniti guidare il gruppo con 25 punti, seguiti a brevissima distanza dal Giappone che ne vanta 23 complessivi. L’Italia occupa una solidissima terza posizione a quota 22, tallonando le potenze mondiali dopo le prime tre prove di qualificazione di questo venerdì 6 febbraio. La fuoriclasse giapponese Kaori Sakamoto ha incantato tutti con un tributo ad Andrea Bocelli, ma il cuore del pubblico batteva forte per la nostra portacolori.

Il percorso di Lara Naki Gutmann

Il percorso di Lara Naki Gutmann sembra scritto nel destino fin da quando, a soli tre anni, rimase folgorata dalle piroette di Carolina Kostner a Torino. Nata a Trento nel 2002, la giovane atleta ha scalato le gerarchie internazionali con una costanza ammirevole e tre titoli italiani consecutivi già in bacheca. Molti osservatori considerano Lara la vera erede della Kostner, soprattutto dopo il bronzo conquistato agli Europei di Sheffield che ha interrotto un digiuno lungo otto anni. Il suo nome, Naki, è un omaggio a un caro amico ghanese di famiglia e significa “la primogenita”, un dettaglio che rivela la sua profonda sensibilità.

Oltre il ghiaccio e i riflettori, Lara cerca la serenità tra le pagine di un buon libro o lungo le sponde rigeneranti del Lago di Garda. Questo equilibrio interiore le permette di gestire la pressione di un evento globale mantenendo una grazia che ricorda la sua icona Yuna Kim. Mentre l’Italia si prepara a seguire le prossime fasi della competizione, la giovane stella trentina ha già dimostrato di avere la stoffa della grande campionessa. Il sogno di Milano Cortina è appena iniziato e Lara Naki Gutmann promette di essere la protagonista assoluta di questa magica avventura invernale.

