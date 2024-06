Sergio D’Ottavi e Greta Rosetti si sono lasciati? L’indizio social che fa preoccupare i fan

Gossip

Nicolò Figini | 15 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore si è fatta strada un’indiscrezione secondo la quale Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti potrebbero aver raggiunto un punto di rottura. Ecco gli indizi e quale sarebbe la verità.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati?

La storia tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti è nata nella casa del Grande Fratello in maniera molto naturale e lenta. Il loro amore è sbocciato poco a poco e anche fuori dalla Casa hanno saputo mantenere una certa privacy sui social. Tuttavia in queste ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto molto preoccupare i fan dei due ex gieffini.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, dopo Ida Platano un altro volto noto del Trono Over potrebbe diventare tronista: ecco si chi si tratta

A quanto pare si sarebbero tolti il ‘follow‘ su Instagram a vicenda e non sappiamo il motivo esatto di questo gesto. Se ne sono accorti i fan e poco tempo dopo Amedeo Venza è intervenuto per tranquillizzare gli animi: “Tutto risolto, nessuna lite, tradimento e pazzia. Solo un piccolo problema dei social“. Tuttavia anche l’esperto di gossip si è dovuto correggere di lì a poco: “A quanto pare non è più un problema dei social! C’è molto di più… Io vi ho detto cosa sapevo, ma c’è molto di più“.

La segnalazione su Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al momento non hanno ancora rotto il silenzio e pur essendo apparsi nelle proprie Stories non hanno fatto commenti. L’ex gieffina, che si trovava in viaggio su un treno, ha solo affermato di aver staccato per qualche ora dai social per prendersi un po’ di tempo per se stessa. Tuttavia non è chiaro se sia per la presunta rottura con il fidanzato o per altri motivi.

Non ci resta che attendere dichiarazioni dai diretti interessati, sperando che tra loro l’amore non sia finito ma che si tratti al massimo di una crisi che si risolverà con il tempo.