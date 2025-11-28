Il Lastra Gate ha coinvolto Francesca Fialdini e Fabio Fognini in una polemica sull’infortunio alle costole della conduttrice. Milly Carlucci ha provato a far chiarezza. Fognini ha spiegato la sua versione, ma la Fialdini ha risposto con una frecciatina sui social.

Il Lastra Gate a Ballando

Il tanto discusso Lastra Gate a Ballando con le Stelle ha finalmente trovato una parziale chiarificazione. Francesca Fialdini, come riportato da FanPage e Gabriele Parpiglia, ha recentemente rivelato di essere rimasta delusa da alcuni colleghi che avrebbero messo in dubbio il suo infortunio alle costole. Qualcuno le avrebbe chiesto di vedere le lastre, insinuando che il suo infortunio fosse esagerato.

Alcuni sui social hanno ipotizzato che dietro ci fosse Barbara d’Urso, ma FanPage ha prontamente smentito questa versione, avanzando i nomi di Martina Colombari e Fabio Fognini, come riportato anche da Gabriele Parpiglia su Instagram. Il settimanale Gente ha aggiunto ulteriori dettagli, parlando di un’importante discussione tra Fognini e Fialdini nei camerini di Ballando Con le Stelle, in cui il tennista avrebbe sollevato perplessità sulle fratture alle costole della conduttrice.

Milly Carlucci chiarisce la vicenda di Ballando

A fare chiarezza è intervenuta Milly Carlucci, che in collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta ha smentito la presenza di Barbara d’Urso e Martina Colombari in questa vicenda.

Come riportato da FanPage, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha spiegato che la lite, come confermato da Gente, era avvenuta esclusivamente tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini.

Milly Carlucci ha precisato che la discussione era nata da un malinteso sulle parole di Fognini, che si era limitato a esprimere delle perplessità riguardo al rapido recupero di un infortunio alle costole, un tema delicato per chi, come lui, ha esperienza di infortuni sportivi. Parole condivise sui social poi da Martina Colombari che ha scritto un eloquente: “Giusto per fare chiarezza”.

L’intervento di Fabio Fognini

Fabio Fognini, attraverso un post su Instagram, ha raccontato la sua versione dei fatti dopo quanto successo a Ballando con le Stelle:

“Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma io non credo di aver attaccato nessuno. Anzi, come già le ho detto: le auguro davvero di rientrare e… di vincere Ballando Con le Stelle“.

La frecciatina di Francesca Fialdini

Un’ora dopo la storia su Instagram di Fognini, Francesca Fialdini ha risposto sui suoi social con una frecciatina che ha subito fatto il giro del web.

“Un bel tacer non fu mai scritto,” ha scritto la conduttrice, probabilmente riferendosi al tennista e alla polemica che si era scatenata attorno alla sua persona. Il suo post ha riacceso nuovamente la discussione.

Sicuramente stasera a Ballando con le Stelle se ne parlerà.

