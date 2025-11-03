Tragedia a Bologna. Morto lo zio di Laura Pausini, Ettore, travolto da un pirata della strada. Il 78enne era a bordo della sua bici, quando l’auto l’ha colpito. L’impatto, purtroppo, è stato fatale.

Lutto per Laura Pausini

Le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino danno notizia del terribile incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna, in cui è morto Ettore Pausini. Il cognome vi risulterà familiare perché si tratta dello zio paterno della cantante Laura Pausini.

Originario di Solarolo, il signor Ettore faceva la sua passeggiata in bicicletta come era solito il sabato e la domenica. Improvvisamente è stato investito da un veicolo che, dopo l’impatto, non si è fermato. L’accaduto si è verificato in via degli Stradelli Guelfi nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Vano purtroppo l’intervento dei soccorsi, nonostante abbiano tentato di rianimarlo. Lo zio di Laura Pausini, 78 enne, è morto sul colpo.

Ora, come ripreso dai quotidiani locali, le forze dell’ordine stanno passando al setaccio tutte le telecamere di videosorveglianza della zona e strade di periferia per risalire al pirata a bordo di una Opel Astra vecchio modello.

La strada dove si è verificato l’incidente è stata più volte segnalata come pericolosa, tanto che spesso i cittadini hanno lanciato appelli affinché venisse messa in sicurezza in prima possibile.

Il signor Ettore era molto conosciuto a Bologna e non solo per essere lo zio di Laura Pausini. Per oltre 30 anni ha svolto il mestiere di barbiere in piazza Azzarina e ha sconfitto un tumore. In seguito a questo evento, infatti, aveva legato il suo impegno all’Associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per i parenti oncologici.

Il Corriere di Bologna ha ricordato che proprio nel 2016 Laura Pausini aveva postato sui suoi social un volantino della nota associazione che ritraeva suo zio.

“Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! – aveva scritto la cantante nel post condiviso su Facebook -. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!”.

Oggi purtroppo arriva la terribile notizia della morte dello zio di Laura Pausini. Per ora la cantante si è chiusa nel suo dolore e non ha commentato l’accaduto, ma non è escluso possa farlo in queste ore.

Tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 si dice molto dispiaciuta per l’accaduto e manda un forte abbraccio a Laura Pausini e alla sua famiglia.

