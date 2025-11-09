Con un messaggio sui social network, Laura Pausini nelle scorse ore è intervenuta e parlato per la prima volta dopo la scomparsa dello zio Ettore, venuto a mancare il 2 novembre dopo un terribile incidente stradale.

Le parole di Laura Pausini dopo la scomparsa dello zio

Domenica 2 novembre è arrivata la tragica notizia della scomparsa improvvisa di Ettore Pausini, lo zio della nota cantante Laura Pausini, a causa di un incidente stradale. L’accaduto si è verificato alle porte di Bologna, dove il signor Ettore si trovava per il suo solito giro in bicicletta, quando un pirata della strada l’ha travolto spezzando la sua vita. Nonostante la corsa disperata in ospedale, a nulla è servito l’intervento da parte dei medici.

Come riportato dalla cronaca locale chi era a bordo dell’auto si è prima dato alla fuga e poi si è consegnato al comando della polizia locale. Il veicolo, invece, è stato ritrovato a due km di distanza dal luogo dell’impatto come ripreso dalle varie testate giornalistiche.

Fino a questo momento Laura Pausini si era chiusa nel suo silenzio e solo nella serata di ieri ha deciso di parlarne per la prima volta. L’artista ha condiviso una storia Instagram, che vedete qui sotto, in cui ha postato una foto che ritrae proprio il signor Ettore. Ad accompagnare quest’immagine, alcune brevi ma significative parole:

“CIAO ZIO. Tu sai, io so. Riposa In Pace. TVB”, ha scritto su Instagram Laura Pausini.

La storia Instagram di Laura Pausini

Così la cantante romagnola ha voluto rendere omaggio al caro zio, che ha perso la vita in un modo tragico e crudele. Ieri peraltro si sono tenuti i funerali di Ettore Pausini, a seguito dell’accaduto della settimana scorsa che ha lasciato la famiglia e un’intera comunità senza parole.

