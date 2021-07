1 La polemica su Laura Pausini

Nelle ultime ore a finire al centro di una polemica sterile, che ha lasciato parte del web senza parole, è stata nientemeno che Laura Pausini. La cantante italiana più famosa al mondo, che come sappiamo è reduce dalla nomination agli Oscar, e dalla vittoria del Golden Globe e del Nastro d’Argento, in questi giorni ha omaggiato Raffaella Carrà, venuta a mancare lunedì 5 luglio. Chi conosce bene Laura sa che da anni l’artista romagnola aveva una profonda e sincera amicizia con l’amata showgirl, la cui morte ha sconvolto l’Italia intera. Fin dal primo momento così la Pausini ha dedicato alla Carrà numerosi post sui social, spendendo per lei delle bellissime e toccanti dichiarazioni, che hanno commosso il web. Queste alcune delle sue parole:

“Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE. Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre”.

Alcune ore fa per di più, nel giorno dei funerali di Raffaella Carrà, per salutare per l’ultima volta la padrona del mondo dello spettacolo italiano, Laura Pausini ha condiviso numerosi scatti della showgirl. Tuttavia a finire al centro della polemica è stata in particolare una foto, che mostra un caschetto biondo, che richiama quello della Carrà, con uno sfondo nero. Nonostante il bellissimo gesto della cantante però alcuni utenti non hanno apprezzato lo scatto. A quel punto Laura è stata duramente attaccata, ricevendo commenti da persone che hanno definito la foto omaggio a Raffaella ”agghiacciante”, “angosciante” e “di cattivo gusto”.

Naturalmente tanti altri hanno preso le parti della Pausini, facendo notare come la cantante sia rimasta profondamente turbata dalla morte della Carrà, da sempre suo grande idolo. Ma non solo. Alcuni utenti sono infatti rimasti sconvolti dalla polemica scaturita in un momento così doloroso. Come se non bastasse Laura è stata anche accusata di non aver preso parte ai funerali di Raffaella. A quel punto però è arrivata la sua replica. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.