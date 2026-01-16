Sarà Laura Pausini la co-conduttrice di Carlo Conti a Sanremo 2026. Secondo le indiscrezioni, la cantante sul palco dell’Ariston potrebbe duettare con la collega e amica Giorgia.

Cosa farà Laura Pausini a Sanremo 2026

Il 2026 sarà un anno ricco di impegni per Laura Pausini. Proprio oggi la cantante italiana più famosa al mondo ha rilasciato la cover di La dernière chanson (Due vite) in duetto con Julien Lieb. Si tratta di un omaggio alla canzone di Marco Mengoni e sarà contenuta nel disco Io Canto 2, in uscita il prossimo 6 febbraio. Nella stessa giornata l’artista romagnola tornerà anche ad esibirsi a San Siro, in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Ma non è finita qui.

Pochi giorni fa è stato annunciato che sarà la Pausini la co-conduttrice che affiancherà Carlo Conti per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Come se non bastasse, a marzo partirà il nuovo tour mondiale di Laura, che la porterà in giro per i prossimi due anni. In queste ore intanto è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web e che coinvolge proprio la cantante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Il Messaggero, Laura Pausini in queste settimane si sta preparando al meglio per affrontare il palco dell’Ariston. Secondo quanto si legge, in una delle serate del Festival, l’artista romagnola potrebbe duettare con una cara amica e collega: Giorgia. Le due potrebbero esibirsi sulle note della celebre “E Poi”, che sarà a sua volta inclusa in Io Canto 2.

Le parole di Laura su Sanremo 2026

Attualmente non è ancora chiaro se questo duetto, che già sta facendo sognare il web, si realizzerà per davvero. Di certo però vedere le due artiste condividere il palco sarebbe un momento da brividi, che andrebbe ad arricchire la kermesse musicale.

Laura intanto ha già commentato l’esperienza che la attende il prossimo febbraio sui social e in merito ha dichiarato: “Mi sono tanto preparata per il prossimo Febbraio perché riconosco l’importanza ed il prestigio di ciò che vivrò insieme a tutti gli italiani. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me. Oggi i miei occhi sono quelli di una piccola bambina nel corpo grande di una donna consapevole. Chi mi conosce da vicino sa che io sogno più di quanto dormo! E sognare oggi mi ha portata qui”.

