Durante lo spettacolo “A tutto Max” a Gatteo, Laura Pausini è salita a sorpresa sul palco per cantare con Max Giusti. Il loro duetto su “Io Canto” ha emozionato il pubblico.

Laura Pausini durante lo spettacolo di Max Giusti

Una serata speciale e del tutto inaspettata quella andata in scena a Gatteo, in Emilia-Romagna, durante lo spettacolo “A tutto Max” di Max Giusti. Il comico romano, impegnato nel suo tour teatrale estivo, ha ricevuto una sorpresa incredibile: tra il pubblico c’era Laura Pausini. La cantante, a un certo punto, ha deciso di salire sul palco e regalare al pubblico un momento magico.

Nessuno sapeva niente, a parte il padrone di casa della serata, quindi l’apparizione della cantante romagnola, amatissima in tutto il mondo, ha lasciato tutti senza parole. Insieme Laura Pausini e Max Giusti hanno dato vita a un duetto sulle note di “Io Canto”, uno dei brani simbolo di Riccardo Cocciante, reinterpretato da Laura Pausini nel disco di cover del 2006.

L’atmosfera è diventata subito frizzante ed emozionante, tra applausi e risate complice la spontaneità dei due artisti. Dopo l’esibizione, Laura Pausini ha scherzato con Max Giusti: “Benvenuto nella nostra Romagna”. E lui, visibilmente emozionato, ha risposto: “Questa cosa che hai fatto non l’avrebbe fatta nessun altro”.

Poi ha invitato la cantante a prendersi l’applauso del pubblico, ma lei con semplicità ha ribattuto: “Io sono venuta ad applaudire te… fammi sedere! Siamo venuti perché vogliamo passare una serata con te!”.

Il siparietto ha scaldato il cuore degli spettatori e lo stesso Max Giusti ha voluto celebrare il momento anche sui social. In un post su Instagram, l’artista ha ringraziato pubblicamente la cantante:

“Ieri sera in platea a Gatteo c’era Laura Pausini con la sua famiglia. Eravamo a mezz’ora da casa dei suoi genitori. Sapevo sarebbe venuta, ci eravamo sentiti. Ma vederla nel backstage, chiacchierare con lei. E poi vedere la più grande stella della musica italiana in tutto il mondo, che all’improvviso decide di accettare il tuo invito.

Senza prove, si mette a cantare insieme a me davanti al pubblico, che era a quel punto, impazzito di gioia. Mi ha ricordato tante cose, i più grandi, spesso, sono i più semplici ed i più umili”.

E ha poi concluso con un messaggio affettuoso: “Vivere una serata così bella, così vera, con una persona speciale come te, è stato il regalo più grande che potessi ricevere. Grazie. Non cambiare mai”.

Una serata speciale che anche i presenti ricorderanno con affetto.