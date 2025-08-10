Il rapper Rhove ha rivelato su Instagram di essersi perforato un timpano dopo un tuffo da una scogliera. L’infortunio lo ha costretto ad annullare la data del tour a Malta. Il rapper ora è in fase di recupero. Ecco come sta.

Incidente in vacanza per Rhove

Dopo aver passato l’estate a esibirsi in giro per l’Italia, il noto rapper Rhove è stato costretto a fermarsi a causa di un imprevisto durante le vacanze. Il cantante 24enne originario di Rho, noto anche per la sua passione per lo sport e le attività che provocano grande adrenalina, ha subito un brutto infortunio. Purtroppo questa situazione lo ha obbligato a cancellare una tappa del tour.

Dalle parole pubblicate dallo stesso Rhove su Instagram, rivelano che il problema è sorto durante un momento di svago: un tuffo da una scogliera è finito male, provocandogli una perforazione del timpano. L’artista ha raccontato direttamente l’accaduto ai suoi numerosi follower attraverso una storia sul suo profilo ufficiale. Ecco cosa ha scritto:

«Purtroppo raga ho fatto un tuffo e sono atterrato di orecchio procurandomi un foro sul timpano. Per questo non potrò prendere l’aereo per arrivare a suonare a Malta. Mi spiace tantissimo, ero gasato nero».

Storia Instagram – Rhove

A causa dell’infortunio, Rhove ha dunque annullato la data prevista a Malta, evento molto atteso dai fan locali. Il rapper ha voluto comunque aggiornare chi lo segue, mantenendo il suo solito tono diretto e sincero.

Adesso per Rhove si apre una fase di recupero che prevede riposo e cure mediche, con l’obiettivo di tornare sul palco il prima possibile. Non è ancora chiaro se l’infortunio avrà conseguenze anche sulle date future del tour, ma i fan si augurano di rivederlo presto in piena forma. A lui facciamo gli auguri per una prontissima guarigione dopo l’incidente che l’ha coinvolto in questi ultimi giorni.