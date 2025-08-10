Incidente in vacanza per il rapper Rhove, si perfora il timpano e annulla la data del tour (FOTO)
Ecco cosa è successo al rapper Rhove
Il rapper Rhove ha rivelato su Instagram di essersi perforato un timpano dopo un tuffo da una scogliera. L’infortunio lo ha costretto ad annullare la data del tour a Malta. Il rapper ora è in fase di recupero. Ecco come sta.
Incidente in vacanza per Rhove
Dopo aver passato l’estate a esibirsi in giro per l’Italia, il noto rapper Rhove è stato costretto a fermarsi a causa di un imprevisto durante le vacanze. Il cantante 24enne originario di Rho, noto anche per la sua passione per lo sport e le attività che provocano grande adrenalina, ha subito un brutto infortunio. Purtroppo questa situazione lo ha obbligato a cancellare una tappa del tour.
Dalle parole pubblicate dallo stesso Rhove su Instagram, rivelano che il problema è sorto durante un momento di svago: un tuffo da una scogliera è finito male, provocandogli una perforazione del timpano. L’artista ha raccontato direttamente l’accaduto ai suoi numerosi follower attraverso una storia sul suo profilo ufficiale. Ecco cosa ha scritto:
«Purtroppo raga ho fatto un tuffo e sono atterrato di orecchio procurandomi un foro sul timpano. Per questo non potrò prendere l’aereo per arrivare a suonare a Malta. Mi spiace tantissimo, ero gasato nero».
A causa dell’infortunio, Rhove ha dunque annullato la data prevista a Malta, evento molto atteso dai fan locali. Il rapper ha voluto comunque aggiornare chi lo segue, mantenendo il suo solito tono diretto e sincero.
Adesso per Rhove si apre una fase di recupero che prevede riposo e cure mediche, con l’obiettivo di tornare sul palco il prima possibile. Non è ancora chiaro se l’infortunio avrà conseguenze anche sulle date future del tour, ma i fan si augurano di rivederlo presto in piena forma. A lui facciamo gli auguri per una prontissima guarigione dopo l’incidente che l’ha coinvolto in questi ultimi giorni.