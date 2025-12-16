Oggi Laura Pausini ha svelato la data di uscita e la tracklist di Io Canto 2, il disco di cover che vanta anche una versione spagnola. Al suo interno ci sono degli omaggi speciali, duetti e tante chicche…

La data di uscita di Io canto 2 di Laura Pausini

Mentre Emma Marrone si gode la vetta della classifica su Spotify con L’amore non mi basta, Laura Pausini ha fatto un annuncio importantissimo nella giornata odierna.

La cantante ha svelato infatti la data di uscita “Io canto 2”. Si tratta del suo secondo progetto di cover in carriera. Quando esce? Precisamente il 6 febbraio. È già disponibile in preorder nei formati fisici cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (colore rosso, perlato e nero), doppio vinile deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La tracklist completa

Laura ha deciso di rendere omaggio alla musica italiana, inserendo al suo interno anche delle chicche internazionali. Ecco qui la tracklist completa di Io Canto 2 di Laura Pausini:

1 RITORNO AD AMARE (Biagio Antonacci) – 2001

2 ⁠QUANNO CHIOVE (Pino Daniele) – 1980

3 ⁠QUEM DE NÓS DOIS con … (Ana Carolina) – 2001

4 DETTAGLI (Ornella Vanoni) 1973

5 ⁠IMMENSAMENTE (Umberto Tozzi) – 1987

6 16 MARZO con … (Achille Lauro) – 2020

7 HAI SCELTO ME (Zucchero) – 1987

8 LA ISLA BONITA (Madonna) – 1986

9 E POI (Giorgia) – 1994

10 FELICITA’ con Lucio Dalla (Lucio Dalla) – 1988

11 JÁ SEI NAMORAR (Tribalistas) – 2002

12 MA CHE FREDDO FA con … (Nada) – 1969

13 UN SENSO (Vasco Rossi) – 2004

14 NON SONO UNA SIGNORA (Loredana Bertè) – 1982

15 CI VORREBBE IL MARE (Marco Masini) -1990

16 LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con … (Marco Mengoni) – 2023

17 WENN DU AN WUNDER GLAUBST (Mina) – 1963

DELUXE

18 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (Claudio Baglioni) – 1972

19 ⁠O CÉU DENTRO DE UM QUARTO – 2026

20 IL CIELO IN UNA STANZA (Mina) – 1960

21 THIS WORLD WE LOVE IN (Mina) – 1960

Yo Canto 2, la versione spagnola del disco

A differenza del disco in italiano, ricordiamo che la versione spagnola dell’album di Laura Pausini, “Yo canto 2”, uscirà in data 13 marzo 2026. Avrà al suo interno i brani di alcuni dei più grandi autori latini, così da rappresentare tutti quei Paesi che l’hanno resa celebre anche oltre i confini nazionali.

Per quel che riguarda, invece, la versione spagnola di Io Canto 2 (dal titolo Yo Canto 2), Laura Pausini ha incluso:

1 OYE MI CANTO con … (Gloria Estefan – CUBA/USA – 1989)

2 HIJO DE LA LUNA (Mecano – ESPAÑA – 1986)

3 MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS (Gianluca Grignani – ITALIA – 1995)

4 HASTA LA RAÍZ (Natalia Lafourcade – MÉXICO – 2015)

5 BACHATA ROSA (Juan Luis Guerra – SANTO DOMINGO – 1990)

6 GRACIAS A LA VIDA con … (Violeta Parra – CHILE – 1966)

7 MARIPOSA TECKNICOLOR (Fito Páez – ARGENTINA – 1994)

8 PAUSA con … (Izal – ESPAÑA – 2018)

9 ANTOLOGÍA (Shakira – COLOMBIA – 1995)

10 ¿PORQUÉ TE VAS? (Jeanette – ESPAÑA – 1974)

11 CUANDO NADIE ME VE (Alejandro Sanz – ESPAÑA – 2000)

12 ESO Y MÁS con Yami Safdie (Joan Sebastian – MÉXICO – 2006)

13 HOY (Gian Marco – PERÚ – 2003)

14 EL TALISMÁN (Rosana – ESPAÑA – 1996)

15 TURISTA (Bad Bunny – PUERTO RICO – 2025)

16 LIVIN’ LA VIDA LOCA (SPANGLISH VERSION) (Ricky Martin – PUERTO RICO – 1999)

17 CUANDO NACEN AMORES con … (Ricardo Montaner – VENEZUELA – 1992)

18 EL PATIO (Pablo López – ESPAÑA – 2017)

DELUXE

DELUXE 19 NO SOY UNA SEÑORA (María José – MÉXICO – 2009)

20 ENTRE SOBRAS Y SOBRAS ME FALTAS (Antonio Orozco – ESPAÑA – 2020)

21 CUANDO NACEN AMORES (solo version) (Ricardo Montaner – VENEZUELA – 1992)

Per poter ascoltare alcuni di questi brani dal vivo, oltre ai grandi classici della sua carriera, dobbiamo attendere marzo 2026, con l’inizio di “Io canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”. Si tratta dell’undicesima tournée mondiale dell’artista.

Ci attendono davvero tante belle emozioni con Laura Pausini!

CREDITI FOTO: Alberto Terenghi / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.