Quante volte l’avete canticchiata dal 2013 a oggi? Sicuramente tantissime. Oggi L’amore non mi basta di Emma Marrone torna virale sia su TikTok che su Spotify e si prende la prima posizione dopo ben 12 anni!

Emma Marrone si prende la prima posizione

Il successo di Emma Marrone ormai non fa più notizia, vista la portata dell’artista in questione. Ma è bene parlarne per l’impatto di quanto si sta verificando negli ultimi giorni. Perché il tutto ha dell’incredibile… o forse no.

In un mercato musicale in fermento, dove si sgomita a chi fa la voce più grossa, dove spesso la fa da padrona l’autotune, ecco che a riemergere è una canzone che non ha certamente bisogno di software di vario genere per essere ricordate. Anche a distanza di così tanto tempo.

Dopo più di dieci anni dal suo lancio, la canzone L’amore non mi basta, estratta dal suo album Schiena del 2013, è tornata a scalare le classifiche, diventando virale su TikTok e raggiungendo la vetta su Spotify. Un successo che, sebbene sorprendente, non è del tutto inaspettato, visto l’effetto nostalgia che il brano di Emma Marrone ha suscitato tra gli utenti.

Nel 2025, la canzone, scritta da Daniele Magro e prodotta da Davide Simonetta, ha trovato nuova vita grazie alla sua ripresa su TikTok. Non solo i fan di Emma Marrone, ma anche appassionati di calcio, hanno riscoperto il brano, utilizzandolo per creare contenuti nostalgici legati ai campioni di calcio. Le immagini di calciatori come Dries Mertens, Paulo Dybala o Mauro Icardi hanno accompagnato il brano, creando un legame forte tra la passione per il calcio e quella per la musica.

Che impatto ha avuto L’amore non mi basta su TikTok e Spotify

L’incredibile ascesa di L’amore non mi basta di Emma Marrone dimostra come un pezzo di 12 anni fa possa rivivere nel cuore di una nuova generazione. La canzone è diventata il brano più ascoltato di Schiena su Spotify, con oltre 25 milioni di stream. La sua melodia crescente e il messaggio di liberazione e di passione, nonostante il tema di una relazione finita, hanno toccato corde profonde in chi l’ascolta.

Questo ritorno non è solo il segno di una canzone che ha saputo rimanere nel cuore degli ascoltatori, ma anche il simbolo di come la nostalgia possa diventare un potente strumento.

Il fatto che un brano, che inizialmente ottenne un grande successo e certificazioni di platino, ritorni al top dopo tanto tempo, ci fa capire quanto i social media, e in particolare TikTok, abbiano un impatto immenso sulla musica moderna. Altrettanto comprendiamo anche come alcune canzoni non abbiano davvero una collocazione precisa nel tempo, un po’ come successo con L’Amore non mi basta.

