Achille Lauro confessa: “La spesa? Mai fatta! Il letto? No, non me lo faccio da solo”. Tra ironia e vita da star, il cantante racconta la sua quotidianità tra letti mai rifatti, outfit scelti da altri e un Instagram che cura personalmente

Achille Lauro, tra un look scintillante e un palco infuocato, svela con ironia di non essere proprio un campione di faccende domestiche. Ospite di Radio Kiss Kiss, il cantante ha raccontato la sua quotidianità in un botta e risposta diventato virale: “Il letto? No, non me lo faccio da solo. Quando ero un comune mortale sì, lo tiravo su un po’ così, giusto per dire”. E non è finita qui. Alla domanda “Vai a fare la spesa?”, Lauro ha risposto con un secco “No”, ridendo. E sulla benzina? “In Italia no, all’estero sì. Mi piace tantissimo guidare”, ha confessato, lasciando intendere che il self-service non fa parte del suo quotidiano made in Italy.

“Se mi vedessero al supermercato con le zucchine…”

Dopo qualche risata, arriva anche la domanda sull’abbigliamento: “I vestiti te li compri tu?”. Achille, tra il divertito e l’imbarazzato, ammette: “No. È un momento particolare della mia vita, difficile da gestire. Se mi vedessero al supermercato con in mano delle zucchine dovrei spiegare perché!”.

L’unica eccezione: Instagram

Unica eccezione: il suo profilo Instagram. “Quello sì, lo gestisco io. È importante mantenere un contatto autentico con chi mi segue. Si vede quando un post è scritto da te. Sono maniaco del controllo e del dettaglio”, ha spiegato. Insomma, Achille Lauro sarà pure lontano anni luce dalle file alla posta e dalle spese dell’ultimo minuto, ma resta vicino ai fan – almeno sui social. E tra un lenzuolo spiegazzato e un selfie patinato, dimostra che anche i “non comuni mortali” sanno prendersi in giro.

A cura di Alba Cosentino

