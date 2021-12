LDA scrive una cover sul divorzio dei genitori e si commuove fino alla lecrime (VIDEO)

La cover di LDA sul divorzio dei genitori

Nella gara dei cantanti di oggi, domenica 12 dicembre, di Amici 21 è stata chiamata a giudicare Sabrina Ferilli. Il tema di questa gara è “Quello che per me è importante” e il primo a cantare è stato LDA. Il rapper napoletano ha deciso di fare la cover di “Dammi solo un minuto” scrivendo barre sul divorzio dei genitori.

Come sappiamo il padre, Gigi D’Alessio, e la madre sono divorziati da anni. Luca era ancora un bambino e ha sofferto molto questa vicenda. Più di una volta ha raccontato di come siano stati gli anni dell’infanzia diviso tra le case e vedendo una famiglia allargata. Ovviamente crescendo ha capito il motivo che ha portato alla separazione dei genitori e oggi è sereno. Ecco il video della sua esibizione:

Dopo aver cantanto, LDA si è commosso e ha voluto spiegare le parole che ha inserito nella cover. Ecco cosa ha detto:

“Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo. Perché quando sei un bambino non riesci a vedere tua mamma e tuo padre come delle persone, ma come dei genitori. Poi quando cresci e maturi capisci che sono persone e che a volte si prendono delle scelte per il bene di tutti. Cosa che ovviamente da bambino non puoi capire, come non puoi capire il perché non riesci a vedere tanto tempo tua madre e tuo padre. Pensi da bambino che magari non ti vogliono vedere. Però crescendo capisci che sta andando a lavorare per non farti mancare nulla, per farti mangiare e per tutto. Lo capisci solo quando sei più grande”.

“Amo i miei genitori. Ma volevo parlare un po’ a nome di tutti quei bambini e quei ragazzi più piccoli di me che hanno passato la mia stessa situazione. Perché ormai è paradossalmente la normalità e di stare tranquilli perché ovviamente i genitori li amano”.

