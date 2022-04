LDA crolla in lacrime dopo l’esibizione. Maria gli dà un prezioso consiglio

Le lacrime di LDA ad Amici 21

Siamo nel pieno del ballottaggio che vede sfidarsi LDA e Nunzio. Uno tra il cantante e il ballerino latino questa sera lasceranno la scuola di Amici 21 e torneranno alla loro vita di tutti i giorni, con un bagaglio sicuramente più ricco e tanti sogni da realizzare.

Durante la serata LDA ha confidato di aver vissuto giorni particolarmente difficili e di aver accettato di buon grado la decisione della giuria di mandarlo allo spareggio finale. Il cantante ha spiegato che se lo aspettava perché ha avuto una crisi ed è rimasto indietro rispetto ai suoi compagni. È capitato, infatti, abbia ammesso di sentirsi un po’ di troppo nel programma e di non riuscire più a cantare sul palco.

Stasera, nel corso della puntata del Serale di Amici 21, LDA ha spiegato di aver affrontato momenti molto delicati. A quel punto Maria è intervenuta dicendo che non era obbligato a far sapere per forza questa sua cosa personale, dato che a ciò a cui si riferiva non è andato in onda. L’artista e figlio di Gigi D’Alessio, però, ha voluto rivelare comunque il tutto ai giudici e al pubblico:

“Questo mio malessere ha influito tanto. Sono stato male e avevo smesso di credere in me. Stavo qui per i miei genitori e chi mi vuole bene. È stato un momento in cui mi sono proprio buttato giù, quindi questo risultato ora è abbastanza meritato. Però ci riprendiamo”

La conduttrice l’ha rassicurato. Ma durante la sfida finale tra LDA e Nunzio, il cantante ha scaricato la tensione accumulata con un pianto liberatorio. Dopo aver interpretato Caruso di Lucio Dalla, si è lasciato andare alle lacrime. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Maria De Filippi ha consigliato al ragazzo di viversi in modo più sereno il percorso, farsi un po’ meno paranoie, tranquillizzandolo e invitandolo a lasciarsi andare. LDA ha capito il discorso della conduttrice e sicuramente farà tesoro di queste parole.

