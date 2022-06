LDA, una ragazza con sindrome di down fa una tesina su di lui: la reazione del cantante

1 LDA commenta la tesina fatta su di lui da una ragazza

Tempo di esami, sia quelli di maturità che quelli di scuola Media, per non parlare delle sessioni estive all’Università. Tempo di esami vuol dire anche tempo di tesine che a volte vengono fatte su personaggi famosi di oggi di qualsiasi panorama (storico, artisco ecc.). È il caso della tesina fatta su LDA, cantante uscito da Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio.

Ad esporla è stata una ragazza con la sindrome di down che ha parlato di lui nella parte dedicata alla materia di musica. Essendo il suo cantante preferito, ha voluto inserirlo in un lavoro molto importante per la sua carriera scolastica.

Il video dell’esposizione della tesina è stato caricato su Tik Tok ed è arrivato al diretto interessato che ha davvero apprezzato. Infatti ha ripostato il video sulle sue storie Instagram e ha scritto una serie di emoji fatte di cuori. Questo per dimostrare di aver molto apprezzato e per ringraziare il sostegno che la ragazza gli ha dato ascoltando la sua musica.

La reazione di LDA alla tesina su di lui pic.twitter.com/suJxf7rIZr — disagiotv (@disagio_tv) June 22, 2022

E a proposito di LDA, alcuni giorni fa il cantante ha partecipato all’evento del padre Gigi D’Alessio per i 30 anni di carriera. Ed è salito sul palco per cantare con lui…