LDA (Luca D’Alessio all’anagrafe) è stato senza dubbio una delle grandi scoperte di Maria De Filippi durante l’ultima edizione di Amici 21. Ora secondo il pettegolezzi sarebbe nel mirino della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante durante il percorso nella scuola più famosa d’Italia ha dimostrato tutto il suo valore. E, soprattutto, la la voglia di togliersi di dosso l’etichetta di essere “figlio di” (suo papà è Gigi D’Alessio). Le soddisfazioni per lui ben presto sono arrivate. Dal Dischi d’Oro a quello Platino, per passare alla scalata nelle classifiche musicali. Si parla anche del nuovo progetto discografico in uscita in autunno, come da lui stesso spoilerato nel programma di Lorella Cuccarini.

LEGGI ANCHE: LDA ha una fidanzata? Il cantante si sbilancia e svela la verità

Dalla fine del programma a oggi si è spesso parlato della possibilità di vedere LDA a Sanremo 2023, così come i suoi colleghi Luigi Strangis e Alex Wyse. Un palco prestigioso che in questi anni ha visto partecipare diversi ex allievi e alcuni di loro sono riusciti persino a raggiungere il gradino più alto del podio. Per Luca D’Alessio ci sarà dunque questa occasione in futuro? Il cantante ha commentato i rumor sul suo conto durante la sua ospitata al Giffoni Film Festival.

Intercettato da SuperGuida TV a LDA è stato chiesto se ci sarà modo di vederlo a Sanremo 2023 a febbraio. Il cantante a riguardo è stato chiaro. Ha ammesso che si tratterebbe di un desiderio che si realizza, ma di non essere a conoscenza di qualcosa di concreto ora come ora, confermando però l’imminente uscita del nuovo disco. Da quel che sappiamo già infatti, come ammesso nel format della Cuccarini, manca un solo brano per chiudere l’album.

Ma leggiamo le parole di LDA in merito alla kermesse canora: «(…) In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour».

LDA quindi ha preferito non sbilanciarsi troppo al momento e a SuperGuida TV ha confermato sicuramente il sogno di partecipare a Sanremo 2023, ma restando con i piedi ben saldi per terra.

Novella 2000 © riproduzione riservata.