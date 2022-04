La sorella di LDA commenta la sua eliminazione da Amici 21

La sesta puntata del Serale di Amici 21 si è conclusa con l’inaspettata eliminazione di LDA, che ha lasciato il web senza parole. In queste ore così migliaia di utenti si sono espressi sull’uscita di Luca dalla scuola, dando tutto il loro supporto al giovane artista. A dire la sua su Instagram è stata anche Ilaria, sorella del cantante, che per la prima volta ha commentato l’eliminazione di suo fratello dal talent show. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

A parlare dopo l’eliminazione da Amici 21 è stato anche lo stesso LDA, che confidandosi ai microfoni di WittyTv ha svelato le sue emozioni a caldo, rivivendo il suo percorso degli ultimi mesi. Queste le dichiarazioni di Luca:

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo. C’è stato poi un punto in cui mi sono spento. Perché questo è un consiglio che voglio dare ai ragazzi anche per l’anno prossimo e anche ai ragazzi che stanno ancora qua. Non pensate mai a quello che c’è fuori e non fatevi mangiare troppo dai ricordi e magari dai sensi di colpa per cose che non avete potuto fare prima”.