Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

Francesco Arca a Le Iene

Nella serata di ieri a Le Iene è stato ospite Francesco Arca il quale, come ogni personaggio famoso che passa per il programma, si è lanciato in un monologo molto emozionante e intenso. L’attore in questo caso ha raccontato della sua famiglia, dell’essere cresciuto in un ambiente prevalentemente femminile e di come, grazie a tutto ciò, ha imparato a rifiutare gli stereotipi. Come per esempio quelli che vogliono sempre l’uomo forte, insensibile e incapace di provare qualsiasi tipo di emozione.

Afferma di essere nato a Siena e di aver abitato con la nonna, la mamma e la sorella. Il papà l’ha perso purtroppo molto preso e le donne della sua vita gli hanno insegnato tutto quello che sa oggi: “A fidarmi del mio intuito, a essere generoso e a rispettare gli altri“. Crescendo ha anche imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, il classico stereotipo del maschio Alfa. Tutti noi ci aspettiamo che anche lui rientri in questa categoria ma non è così:

“Eppure può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me, ma devo confessarvi che non è così. A me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime, vado in crisi ogni volta che devo affrontare un’intervista o un discorso intimo, un po’ come questo“.

Francesco Arca a Le Iene rivela di vivere ogni momento della propria vita con il dubbio di non essere all’altezza. Ha accettato che ci saranno sempre delle paure o delle fragilità davanti alle quali dovrà combattere: “Ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia e anche la mia tristezza. Provateci, perché è il regalo più grande che potete farvi“. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI il video.