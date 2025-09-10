Questa mattina, con un post sui social, Le Iene hanno annunciato la morte di Paul Baccaglini. L’ex inviato del programma di Italia 1 aveva 41 anni.

Morto l’ex inviato de Le Iene Paul Baccaglini

Lutto nel mondo dello spettacolo. Questa mattina è infatti arrivata la triste e inaspettata notizia della morte di Paul Baccaglini, che in molti ricorderanno per la sua partecipazione a Le Iene. L’ex inviato del fortunato programma di Italia 1 è venuto a mancare all’età di 41 anni e ad annunciare la sua scomparsa con un post sui social è stato proprio il profilo ufficiale della trasmissione. Questo il messaggio condiviso, che ha spiazzato il web intero:

“Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”.

Stando alle prime ricostruzioni emerse, il corpo senza vita di Paul Baccaglini sarebbe stato trovato dall’attuale compagna nella sua casa di Segrate, Milano. Attualmente, come è stato riferito, la Procura starebbe indagando sulle cause del decesso dell’ex inviato de Le Iene e sarebbe stata disposta l’autopsia sulla salma.

Prima di approdare in tv, Paul aveva dato il via alla sua carriera in radio. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Italia 1 aveva invece iniziato a interessarsi di finanza ed era stato per cinque mesi il Presidente del Palermo. In passato Baccaglini ha avuto anche una relazione sentimentale con l’ex Velina Thais Wiggers.

La redazione di Novella2000 si stringe al dolore della famiglia di Paul in questo difficile momento e invia un caloroso abbraccio ai suoi cari.