Secondo le ultime voci di corridoio, Diletta Leotta avrebbe declinato l’offerta di partecipare a Ballando con le Stelle. Il presunto motivo? Un’ospitata in uno dei programmi di Maria De Filippi. Ecco di quale si tratta e cosa sarebbe accaduto.

Il retroscena su Diletta Leotta

Solo lo scorso anno Diletta Leotta è approdata su Canale 5 in prima serata con la nuova edizione de La Talpa. Nonostante il reality show non abbia avuto il successo sperato, la conduttrice ha trovato il consenso del pubblico e in questi mesi si è parlato di nuovi progetti per lei. Stando alle voci di corridoio, Mediaset avrebbe testato un game show con la stessa Leotta e con Pierpaolo Pretelli, sul quale al momento non ci sono informazioni. Si è poi mormorato che Diletta farà parte del cast della prossima stagione di Don Matteo, in partenza su Rai 1 prossimamente.

In attesa di saperne di più, nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Stando a quanto a sapere Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice, pubblicata sul settimanale Chi, Milly Carlucci avrebbe voluto proprio la Leotta come ballerina per una notte in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Secondo il giornalista però la conduttrice avrebbe declinato l’offerta. Il presunto motivo? La partecipazione a un programma di Maria De Filippi.

Stando a quanto si legge, Diletta Leotta sarà protagonista di una delle puntate di Tú sí que vales, in partenza tra poche settimane su Canale 5. L’ospitata sarebbe stata già registrata e pare che la presentatrice prenderà parte a una gara di lip sync al fianco di Rudy Zerbi.

Diletta dunque a breve tornerà sul piccolo schermo e di certo le risate saranno assicurate.