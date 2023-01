NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

Teo Mammucari lascia Le Iene

Fino a non molto tempo fa sembrava che la coppia Teo Mammucari e Belen Rodriguez sarebbe rimasta salda almeno fino alla fine della seconda parte della stagione televisiva. Tuttavia pare che adesso le cose siano cambiate e un primo indizio era già stato dato nella puntata del 24 gennaio 2023 de Le Iene. In quell’occasione, infatti, Mammucari non era presente in studio e la showgirl ha dovuto portare avanti lo show da sola.

In queste ore, secondo quanto riportano i vari siti tra cui anche Dagospia, Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale. Al suo interno possiamo leggere l’addio di Mammucari dalla trasmissione di Italia 1:

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento“.

Il comunicato prosegue affermando che la co-conduzione de Le Iene a questo punto verrà affidata al comico e ospite fisso Max Angioni “che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belen alla guida“. Mediaset, quindi, ha ringraziato Teo Mammucari per il contributo che ha dato alla trasmissione e ha augurato un buon proseguito di lavoro ad Angioni che “ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma“.

Dagospia, tuttavia, rivelerebbe anche un’indiscrezione che dobbiamo prendere assolutamente con le pinze. Secondo quanto riporta il portale Mammucari si sarebbe allontanato da Le Iene a causa di una “clamorosa lite” con Davide Parenti, ideatore dello show. Ovviamente non sappiamo se sia ver perché si tratta solamente di rumor. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita da parte dei diretti interessati.

