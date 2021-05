1 Monte parla del progetto con Lee Ryan

A Non Succederà Più Francesco Monte ha avuto modo non solo di parlare del rapporto con Tommaso Zorzi e spegnere alcune polemiche, ma anche della sua recente collaborazione con Lee Ryan. Il cantante britannico, infatti, ha collaborato con l’ex gieffino al singolo di quest’ultimo, dal titolo Work This Out.

Monte, che sta mettendo anima e cuore a questa sua passione per il canto, ha raccontato com’è nato questo progetto ai microfoni della trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Pare che a mettere in contatto Francesco e Lee sia stato un loro amico in comune. I due si sono subito trovati a parlare dell’amore per la musica e non solo. Ed è così che ha preso il via tutto.

Ma leggiamo le parole raccolte da Biccy di Francesco Monte:

“Guarda il nostro featuring è partito tutto dalla nascita di un nostro rapporto molto semplice di amicizia tra me e lui. All’inizio un amico in comune ci ha messo in contatto. Tra le tante cose una volta abbiamo parlato di musica. Da lì tante chiacchiere molto, molto semplici. Tipo ‘allora bro cosa facciamo, collaboriamo insieme’ ?’”.

Dunque pare che il lavoro tra Francesco Monte e Lee Ryan sia nato in modo davvero molto spontaneo. Non è finita qui, perché l’ex tronista di Uomini e Donne oltre a parlare del cantante ha fatto anche una rivelazione sui Blue, che vi porterà indietro con i ricordi…