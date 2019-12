Leo Gassman: altezza, fidanzata, padre, Sanremo Giovani e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Leo Gassman, dall’altezza, alla fidanzata, al padre, a Sanremo Giovani, a dove seguirlo su Instagram.

Leo Gassman: altezza, fidanzata, padre e carriera

Leo Gassman nasce a Roma nel 1998. La sua altezza, come in molti si chiedono, è pari a 180 cm. Della sua vita privata sappiamo che il giovane cantante, come suggerisce il suo cognome, è figlio d’arte. Suo padre è infatti niente che meno che il grande Alessandro Gassman, uno dei volti più noti e amati dello spettacolo italiano. Gran parte del pubblico si chiede anche se il giovane artista abbia una fidanzata. Tuttavia al momento questa informazione non è nota. Leo tiene particolarmente alla sua privacy, e non è dato sapere se sia o meno impegnato.

Fin da bambino Gassman si appassiona alla musica. Così, nel 2018, per dare una svolta alla sua carriera, decide di presentarsi ai casting di X Factor, dove dal primo momento strega il pubblico e i quattro giudici del talent show. Ciò nonostante numerose le critiche rivolte al cantante per la sua partecipazione al programma. In molti hanno infatti ipotizzato che Leo potesse aver avuto accesso ai Live per via del suo cognome. Tuttavia fin dal principio l’artista ha ammesso di non voler essere giudicato per la sua famiglia, e per suo padre, ma solo per la sua musica.

Così, ad X Factor inizia per lui uno splendido percorso, dove viene supportato da migliaia di fan, e dalla stessa Mara Maionchi, che lo sceglie per la sua squadra. Leo Gassman arriva fino alla semifinale, venendo però eliminato ad un passo dall’ultima puntata. Adesso, dopo mesi di lavoro, il cantante ha deciso di darsi una nuova chance, partecipando a Sanremo Giovani.

Leo Gassman a Sanremo Giovani

Nel 2019, dopo la fine dell’esperienza al talent show di Sky, Leo Gassman decide di provare una nuova esperienza, partecipando alle selezioni di Sanremo Giovani. In questa circostanza presenta il brano inedito Vai Bene Così, che fin da subito centra nel cuore della giuria e dei telespettatori. Così il cantante supera tutte le fasi iniziali, riuscendo a classificarsi tra i 10 finalisti.

La puntata finale dalla manifestazione andrà in onda in diretta su Rai 1 giovedì 19 dicembre, e nel corso della serata verranno eletti i cinque vincitori che avranno l’opportunità di accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Leo riuscirà a coronare il suo sogno e ad arrivare sul palco dell’Ariston?

Leo Gassman su Instagram

Tutti i fan di Leo Gassman possono seguire il cantante tramite la sua pagina ufficiale Instagram, che vanta oltre 184 mila followers. L’artista in gara a Sanremo Giovani, come sappiamo, è da sempre molto attivo sui social, e aggiorna i seguaci passo dopo passo della sua carriera, mostrando la sua quotidianità e la sua vita privata.

Novella 2000 © riproduzione riservata.