Leolandia e Bing: la novità che emoziona bambini e famiglie
Il celebre parco di Capriate San Gervasio unisce le forze con l’amato personaggio animato per lanciare un’importante iniziativa pedagogica dedicata…
Il celebre parco di Capriate San Gervasio unisce le forze con l’amato personaggio animato per lanciare un’importante iniziativa pedagogica dedicata alla crescita dei più piccoli
A Capriate San Gervasio, nel cuore di dicembre 2025, Leolandia rinnova la propria missione: intrattenere e divertire le famiglie offrendo, al tempo stesso, strumenti educativi capaci di favorire la crescita emotiva dei più piccoli. Il parco a tema, da sempre punto di riferimento per l’accoglienza familiare, dimostra ancora una volta una grande attenzione alla qualità dei contenuti proposti ai suoi ospiti, con l’obiettivo di accompagnare bambini e genitori lungo un percorso condiviso di scoperta, emozione e consapevolezza.
Bing, un fenomeno globale dal valore educativo
Tra i personaggi più amati dai piccoli visitatori di Leolandia spicca Bing, protagonista della celebre serie animata internazionale dedicata alla prima infanzia. Con miliardi di visualizzazioni e un vastissimo universo di merchandising, Bing è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo, capace di rappresentare con sensibilità il mondo interiore dei bambini e di prepararli alle sfide quotidiane della crescita.
La sua presenza nel parco non è solo un’occasione di incontro e gioco, ma diventa anche un mezzo per promuovere valori educativi autentici, attraverso esperienze che parlano la lingua delle emozioni e della realtà quotidiana vissuta dai più piccoli.
La campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”
Un recente progetto ha ulteriormente valorizzato questo ruolo: si tratta della campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, sviluppata con il contributo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna seleziona alcuni episodi della serie per mostrare come Bing aiuti i bambini a riconoscere e comprendere emozioni primarie come la sorpresa, la frustrazione, l’entusiasmo e la tristezza, inserendo tali esperienze in contesti quotidiani chiari e realistici.
In questo percorso di apprendimento, i piccoli spettatori imparano “a rialzarsi dopo una caduta, a fare nuove amicizie, ad accettare il distacco o a chiedere scusa”, trasformando le loro scoperte in tappe concrete di crescita e autonomia.
Leolandia e la famiglia al centro
Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi della serie al termine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, durante i quali i bambini possono rivivere insieme ai loro beniamini le avventure vissute nel parco, tra giostre, sorprese e nuove scoperte. Inoltre, una campagna social sostiene la diffusione di questo messaggio, fondendo divertimento e valore educativo in un’unica esperienza coinvolgente.
Come sottolinea Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.