Il celebre parco di Capriate San Gervasio unisce le forze con l’amato personaggio animato per lanciare un’importante iniziativa pedagogica dedicata alla crescita dei più piccoli

A Capriate San Gervasio, nel cuore di dicembre 2025, Leolandia rinnova la propria missione: intrattenere e divertire le famiglie offrendo, al tempo stesso, strumenti educativi capaci di favorire la crescita emotiva dei più piccoli. Il parco a tema, da sempre punto di riferimento per l’accoglienza familiare, dimostra ancora una volta una grande attenzione alla qualità dei contenuti proposti ai suoi ospiti, con l’obiettivo di accompagnare bambini e genitori lungo un percorso condiviso di scoperta, emozione e consapevolezza.

Bing, un fenomeno globale dal valore educativo

Tra i personaggi più amati dai piccoli visitatori di Leolandia spicca Bing, protagonista della celebre serie animata internazionale dedicata alla prima infanzia. Con miliardi di visualizzazioni e un vastissimo universo di merchandising, Bing è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo, capace di rappresentare con sensibilità il mondo interiore dei bambini e di prepararli alle sfide quotidiane della crescita.

La sua presenza nel parco non è solo un’occasione di incontro e gioco, ma diventa anche un mezzo per promuovere valori educativi autentici, attraverso esperienze che parlano la lingua delle emozioni e della realtà quotidiana vissuta dai più piccoli.

La campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”

Un recente progetto ha ulteriormente valorizzato questo ruolo: si tratta della campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, sviluppata con il contributo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna seleziona alcuni episodi della serie per mostrare come Bing aiuti i bambini a riconoscere e comprendere emozioni primarie come la sorpresa, la frustrazione, l’entusiasmo e la tristezza, inserendo tali esperienze in contesti quotidiani chiari e realistici.

In questo percorso di apprendimento, i piccoli spettatori imparano “a rialzarsi dopo una caduta, a fare nuove amicizie, ad accettare il distacco o a chiedere scusa”, trasformando le loro scoperte in tappe concrete di crescita e autonomia.

Leolandia e la famiglia al centro

Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi della serie al termine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, durante i quali i bambini possono rivivere insieme ai loro beniamini le avventure vissute nel parco, tra giostre, sorprese e nuove scoperte. Inoltre, una campagna social sostiene la diffusione di questo messaggio, fondendo divertimento e valore educativo in un’unica esperienza coinvolgente.

Come sottolinea Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.