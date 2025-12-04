Dopo quattro anni di relazione, Miley Cyrus e Maxx Morando si sono fidanzati ufficialmente. La cantante, ex star Disney, sta per sposarsi per la seconda volta.

Fiori d’arancio per Miley Cyrus

È stato un anno incredibile, questo, per Miley Cyrus. La celebre e amata pop star lo scorso maggio ha infatti rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Something Beautiful. Un progetto ambizioso e audace, che ha consacrato nuovamente la voce di Flowers come una delle artiste più versatili di sempre. Dopo una serrata promozione, sia in America che in Europa, in questi giorni la Cyrus è tornata con il suo nuovo singolo, Dream As One, che farà da colonna sonora ad Avatar – Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron in uscita tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo.

Come se non bastasse Miley sta iniziando a preparare alcune grandi sorprese per tutti i fan. Nel 2026 infatti la cantante festeggerà 20 anni di carriera. Era proprio il 2006 quando andava in onda per la prima volta la serie cult Hannah Montana, che ha portato la Cyrus alla fama. Per l’occasione dunque la pop star stupirà il suo pubblico, che attende con ansia di scoprire cosa succederà. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il mondo intero senza parole.

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso torna in tv dopo essere diventata mamma

Proprio durante la première di Avatar – Fuoco e Cenere, Miley Cyrus ha sfoggiato un anello di fidanzamento sull’anulare e a quel punto è esplosa la bomba. La cantante e Maxx Morando, che si frequentano da ben quattro anni, si sono ufficialmente fidanzati e nei prossimi mesi si sposeranno.

Si tratta, come è noto, delle seconde nozze per la cantante. Nel dicembre del 2018 la Cyrus ha sposato lo storico compagno Liam Hemsworth, dal quale ha divorziato pochi mesi dopo. Stavolta però Miley sembrerebbe aver ritrovato l’amore e la serenità e a questa meravigliosa coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.

CREDITI FOTO: Lisa/ AFF-USA/ Shutterstock/ IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.