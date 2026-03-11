Il celebre parco divertimenti Leolandia lancia una serie di eventi imperdibili e una promozione esclusiva per tutti i visitatori del mese di marzo

La primavera di Leolandia, situata a Capriate San Gervasio, si apre all’insegna delle sonorità orientali per tutto il mese di marzo 2026. Il parco a tema ha deciso di dare seguito al successo ottenuto durante il periodo di carnevale confermando l’evento K-Pop Celebration. Questa iniziativa permette ai visitatori di immergersi nella cultura coreana, anticipando i festeggiamenti per il 55esimo anniversario della struttura. In aggiunta, è stata lanciata un’offerta vantaggiosa che prevede 2 ingressi al prezzo di 1: chi acquista un biglietto a marzo potrà tornare gratuitamente per provare Reversum, l’inedita e attesissima montagna russa.

Le atmosfere coreane e la promozione speciale di marzo

Il cuore dell’intrattenimento mensile è rappresentato dallo show dei cosplayer sul palco Minitalia, previsto due volte al giorno. Lo spettacolo trae ispirazione da gruppi di fama mondiale come BlackPink, Huntrix e Saja Boys, portando in scena i costumi e le coreografie che hanno reso il K-Pop un fenomeno globale tra i giovani. Questa celebrazione della musica sudcoreana si inserisce in un calendario ricco di opportunità, dove la convenienza del biglietto raddoppiato consente di vivere appieno la transizione verso la stagione pasquale e le grandi novità tecnologiche del parco.

Adrenalina e novità con l’area Crazy Circus e Reversum

Il settore Crazy Circus, inaugurato l’estate scorsa e ispirato al celebre circo Barnum, continua a offrire forti emozioni grazie a giostre come Blade Storm, Deltaplanet e il Big Spin. Per i più coraggiosi è disponibile Cannonball, che propone una caduta libera da un’altezza di 40 metri, mentre attrazioni come le Swingin’ Chairs rimangono a disposizione dei bambini più piccoli. Grande è la curiosità per l’imminente debutto di Reversum, una struttura imponente che introdurrà per la prima volta in Italia un sistema di montagne russe capace di unire l’alta velocità alla rotazione dei vagoni, ampliando l’offerta dedicata agli amanti del brivido.

Le sorprese di Pasqua e i nuovi spettacoli del parco

Con l’avvicinarsi della Pasqua, Leolandia ha pianificato una caccia alle uova inedita con protagonisti Bluey e Bingo, i popolari personaggi della serie tv. I bambini dovranno cercare uova giganti nel parco per ottenere premi in cioccolato e incontrare i loro idoli. Le giornate saranno scandite da nuovi show, a partire dal benvenuto sulle note del brano Divertirsi… per davvero!, seguito dalla baby dance Leo e il Portale dei Colori. Nel pomeriggio, la parata Buon Compleanno Leolandia coinvolgerà Masha e Orso, Bing e Flop e i Superpigiamini, mentre la LeoArena e il Palco Pirati ospiteranno i musical Il Drago della Sorgente e La Festa dei Colori. I dettagli su biglietti e soggiorni sono reperibili sul portale www.leolandia.it.