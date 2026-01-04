Leonardo DiCaprio non ritira il premio al Palm Springs, l’attore bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela
Bloccato ai Caraibi, Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio
Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio al Palm Springs Film Festival a causa delle restrizioni aeree legate alla crisi in Venezuela. Ecco cosa è successo.
A causa della crisi in Venezuela Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi
L’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi per Leonardo DiCaprio, che avrebbe dovuto ritirare un prestigioso premio al Palm Springs International Film Festival.
Purtroppo, a causa della grave crisi politica in Venezuela e delle restrizioni sul traffico aereo, l’attore è stato bloccato a St. Barts. I voli sono stati limitati per consentire lo spostamento del presidente Nicolás Maduro, causando disagi in tutto il traffico aereo internazionale.
LEGGI ANCHE: Strage Crans-Montana, Tajani conferma: “Identificate tutte e sei le vittime italiane”
Come riportato da Variety, Leonardo DiCaprio stava trascorrendo le festività natalizie con amici e familiari ai Caraibi, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Prima di Capodanno, l’attore è stato paparazzato mentre si godiva il suo soggiorno, ma i suoi piani sono stati annullati quando le restrizioni sul traffico aereo sono diventate più severe.
Le parole di un portavoce del Palm Springs
Un portavoce del festival ha spiegato: “Non è riuscito a raggiungerci di persona questa sera a causa di imprevisti disagi nei viaggi e delle restrizioni dello spazio aereo”.
Sebbene l’assenza di Leonardo DiCaprio abbia rattristato i partecipanti, il portavoce ha aggiunto: “Siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci”.
Anche se Leonardo DiCaprio non ha potuto essere presente fisicamente, il suo premio è stato comunque consegnato. Il suo nome è stato al centro dell’evento, che ha visto la partecipazione di Timothée Chalamet e Kate Hudson, ma la sua assenza ha certamente fatto parlare.
CREDITI FOTO: Corine Solberg / Sipa USA / IPA
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.