1 Il coming out di Leonardo Lamacchia

Approda oggi il daytime di Amici 20 su Amazon Prime Video e con sé porta molte novità. Prima tra tutte un nuovo speciale con la presenza di tutti i ragazzi insieme a Maria De Filippi. Questo segmento, di circa 50 minuti, si intitola Amici Special. La conduttrice, a quanto pare, ha assegnato a ciascuno un diario nel quale scrivere i propri pensieri, le proprie emozioni e tutto ciò che passa loro per la testa. Molti gli studenti messi a confronto con quanto scritto. Tra loro anche Leonardo Lamacchia, il quale ha fatto pubblicamente coming out.

Non appena comincia a leggere, Maria, spiega che il cantante aveva iniziato a scrivere di un certo Claudio. Si tratta di un personaggio di fantasia, usato per raccontare la sua storia. Poi, però, passa per davvero a parlare della sua vita:

Avevo 14 anni e andavo alle medie. Ero uno abbastanza simpatico e casinaro e abbastanza cicciotto. Facevo mille cose nella mia vita, grazie ai miei fantastici genitori. […] Ho sempre cercato di non deluderli mai. Mi davano tutto e io sentivo la responsabilità di quel tutto. In quel periodo tutti iniziano ad avere la prima fidanzatina, ad uscire e a creare alcuni rapporti di amicizia. Alcuni dei quali tengo a stretti a me tutt’ora, ma qualcosa non andava nel verso giusto. Non sapevo cosa fosse, ma sapevo che non riuscivo a riconoscermi nella vita e nella persona che dovevo diventare.

Leonardo Lamacchia, poi, continua a raccontare la sua esperienza precedente all’effettivo coming out. Le sue prime esperienze e i suoi primi incontri che lo hanno aiutato a capire se stesso:

Con l’inizio dell’estate conobbi un ragazzo più grande di me, Antonio. All’uscita di scuola, tramite amici di amici. Iniziamo a parlare del più e del meno e subito mi resi conto che non era una semplice amicizia, ma sentivo un’attrazione nei suoi confronti talmente forte da non poter passare inosservata. Iniziai a domandarmi cosa potesse essere. Fino a quel momento non avevo mai pensato all’eventualità che potessero piacermi i ragazzi. Però stava succedendo quello.

