Chi è John Erik di Amici 21? Età, origini e Instagram

Tutte le informazioni su John Erik, ballerino di Amici 21, dalla sua biografia, alla carriera fino alla vita privata parlando della sua famiglia, le origini e come seguirlo su Instagram.

Chi è John Erik

Nome e cognome: John Erik Dela Cruz

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: è nato nel 1996

Età: 25 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: Ha una fidanzata

Tatuaggi: ha molti tatuaggi tra cui uno molto grande sul collo, un teschio

Profilo Instagram: @__delacruz96

John Erik età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è John Erik, attraverso la sua biografia, quanti anni ha, di dov’è, le sue origini e la sua famiglia. Nome completo John Erik Dela Cruz è nato nel 1996 a Roma, città in cui vive ancora, ed è di origini filippine. Ha 25 anni di età ma non sappiamo la sua data di nascita esatta, quindi non conosciamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo. Ne notiamo qualcuno molto piccolo sul viso e sicuramente quello che più spicca all’occhio è quello sul collo. Si tratta di un teschio che è collegato alla separazione dei suoi genitori.

Parlando invece degli studi di John Erik, non abbiamo notizie. Tutto quello che sappiamo di lui riguarda un po’ la sua vita privata e la carriera da ballerino prima di arrivare ad Amici 21.

Vita privata

Sulla vita privata e sentimentale di John Erik abbiamo alcune informazioni. Sappiamo, infatti, che ha una fidanzata, ma non conosciamo il suo nome.

Parlando della sua famiglia, è formata da padre, madre e una sorella. I suoi genitori, però, sono divoriziati, e quindi lui vive con la sua fidanzata e la madre di lei. A proposito del divorzio, lui ha raccontato che nella sua famiglia c’era poco dialogo e quindi col tempo i rapporti si sono sgretolati. Molti problemi non venivano affrontati poiché per il padre, che era il punto di riferimento della famiglia, la cosa importante era apparire uniti. Proprio il padre era colui che prendeva le decisioni per tutti e per questo John ha ammesso di non aver avuto, da ragazzino, la possibilità di prendere decisioni per se stesso.

Il divorzio dei genitori è stato un duro colpo per John, poiché lo ha saputo all’improvviso a seguito di un litigio e il padre che se n’è andato di casa senza tornare. Questa cosa lo ha portato a sentire un grande vuoto dentro di sé. Si è chiuso in camera a guardare le foto di famiglia, quando erano tutti insieme. Proprio il tatuaggio del teschio che, come detto, è legato alla separazione, rappresenta come si è sentito lui in quel momento.

Dove seguire John Erik: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è John Erik, ballerino di Amici 21, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

L’account contiene principalmente la parte di lui che riguarda il ballo. Ci sono infatti tantissimi video di performance, insieme anche ad altri ballerini. Della sua vita privata invece ci sono pochi contenuti, qualche scatto con la sorella.

La carriera di John Erik

John Erik non ha iniziato a ballare prestissimo, intorno ai 17-18 anni. E lo ha fatto vedendo un video tutorial su Youtube. Da quel momento ha capito che ballare era per lui una cosa bellissima e che doveva essere la sua vita. Era un modo di esprimersi diverso rispetto alle parole. John è quindi un autodidatta.

Successivamente ha scoperto la breakdance e ha conosciuto tante persone che ballavano per strada. Quindi ha iniziato questo nuovo percorso. È stato da una parte difficile, perché magari ballando per strada non si sente bene la musica o era freddo o i pavimenti erano scomodi, ma dall’altra parte era anche bello.

John Erik è anche coreografo e quando crea una coreografia è per dire qualcosa ed esternare le sue emozioni. Nel 2022 ha preso parte al videoclip del brano “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, arrivato al terzo posto a Sanremo.

Amici 20

Prima di Amici 21 John Erik ha preso parte anche ad Amici 20, ma in veste di ballerino prefessionista. Infatti all’inizio della fase serale di quell’edizione del talent lui si è esibito in alcune coreografie, insieme ad altri ballerini, che facevano da sfondo ad alcune perfomance del cantante Aka7even.

John Erik ad Amici 21

John Erik è arrivato nella scuola di Amici 21 a febbraio del 2022. L’insegnante Veronica Peparini lo ha infatti scelto per una sfida immediata contro Cosmary Fasanelli, allieva di Alessandra Celentano.

La sfida è stata giudicata da Garrison e lui ha deciso di far vincere John eliminando quindi Cosmary.

Gli allievi di Amici 21

Nella scuola di Amici 21 ci sono vari allievi, divisi tra ballo e canto. Le sfide per i ragazzi sono però sempre dietro l’angolo e prima del serale la classe potrebbe cambiare molto spesso. Ecco chi sono gli allievi.

Canto

Ballo

Il percorso di John Erik ad Amici 21

John Erik è ufficialmente entrato nella scuola di Amici 21 con un sfida nel corso della puntata andata in onda domenica 6 febbraio. Ha quindi preso la maglia e la sua insegnante è Veronica Peparini.

Novella 2000 © riproduzione riservata.