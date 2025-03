Sui social spuntano gli auguri di Chiara Ferragni e Fedez per il compleanno di Leone

Oggi Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, festeggia 7 anni. L’influencer e il rapper hanno pubblicato sui loro rispettivi social dei dolci messaggi per il loro bambino.

I messaggi di Chiara Ferragni e Fedez per Leone

Oggi per Chiara Ferragni e Fedez è un giorno molto importante. Sebbene siano ormai separati e abbiano intrapreso entrambi una nuova vita, sui social hanno festeggiato il compleanno del loro primogenito Leone. Il piccolo infatti oggi compie 7 anni.

Sui profili di Chiara Ferragni e Fedez sono comparse delle dediche molto speciali e tenere. Partiamo da quella scritta dall’influencer che, per prima cosa, nelle storie di Instagram, ha condiviso l’immagine scelta per il post con la scritta: “Auguri amore mio” e un cuoricino rosso.

Chiara Ferragni però non si è soffermata solo su questo, ma ha voluto scrivere anche un pensiero a suo figlio Leone, che vi farà calare la lacrimuccia. Su Instagram infatti nel post in questione di cui abbiamo parlato, è presente anche una didascalia:

“A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita, che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perché sei stato l’emozione più forte mai provata”, così Chiara Ferragni ha esordito nel tenero messaggio.

Le parole dell’influencer sono così proseguite: “A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. Sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertà. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire”, ha concluso Chiara Ferragni.

La storia Instagram di Chiara Ferragni per Leone

Oltre a queste splendide parole, anche Fedez ci ha tenuto a rivolgere un pensiero a suo figlio Leone. A differenza di Chiara, però, il rapper ha condiviso nelle storie Instagram uno stralcio del suo brano “Prima di ogni cosa”, dedicato proprio a Leone.

La storia Instagram di Fedez

In questo pezzo il cantante, reduce dall’esperienza sanremese, ha espresso tutto il suo amore per suo figlio. Per ora nessuna foto o altre parole, già così però è piuttosto significativo il gesto del rapper.