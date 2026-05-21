L’Esclusa, l’opera di Pirandello arriva in Italia grazie a Salvatore Carmine Guglielmino

L’unico romanzo di Luigi Pirandello mai portato in scena, L’Esclusa, arriva a teatro grazie alla regia di Salvatore Carmine Guglielmino. Questo progetto, che toccherà Catania, Roma, Palermo e Agrigento, celebra il 90esimo anniversario della morte di Pirandello, avvenuta il 10 dicembre 1936. L’Esclusa, scritto nel 1893 e pubblicato nel 1901, è stato rielaborato in tre versioni con finali diversi, ma mai portato sul palcoscenico dall’autore.

I luoghi dell’Esclusa, l’opera di Pirandello arriva in Italia

Il progetto, intitolato I luoghi dell’Esclusa, è firmato dal regista e attore Salvatore Carmine Guglielmino, noto per il Mitoff Festival, rassegna itinerante di teatro classico che dal 2018 attraversa i teatri greco-romani di Sicilia. Il cast vede Debora Caprioglio nel ruolo dell’Esclusa, Stefano Masciarelli in quello dell’intellettuale Alvignani e lo stesso Guglielmino nel doppio ruolo del marito e del padre. Guglielmino si è cimentato anche nell’adattamento teatrale del romanzo. Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche di Alberto Fidone, contrabbassista e direttore d’orchestra. Questo trio ha già lavorato insieme nella produzione della Fedra di Seneca riscritta da Guglielmino.

La produzione è realizzata in collaborazione con l’Istituto di Studi Pirandelliani e sostenuta dal Ministero della Cultura come progetto speciale che vedrà la sua conclusione il 10 dicembre, anniversario della morte di Pirandello, con un evento a Casa Pirandello a Roma. Il percorso tocca le quattro città che ricalcano la geografia reale del romanzo e della vita del suo autore. «L’Esclusa nasce da una storia vera che parte da Catania, alla fine dell’Ottocento e che nessuno conosce» racconta Guglielmino. «Un triangolo tra Giovanni Verga, Mario Rapisardi e Giselda Foianesi, una maestrina fiorentina che è la vera esclusa. Fu Luigi Capuana a raccontare quella vicenda al giovane Pirandello chiedendogli di scriverne cento pagine. Lui invece ne scrisse trecento e creò una storia completamente diversa, il suo primo romanzo».

Il significato culturale dell’operazione va oltre la semplice messa in scena. Portare a teatro il primo romanzo scritto da Pirandello significa interrogarsi sulle ragioni di quella scelta e al tempo stesso offrire agli studiosi e al pubblico un’esperienza inedita. L’obiettivo dichiarato è trasformare il progetto in un tour nazionale. Guglielmino, che dirige anche il Grand Tour Festival tra Capri e Taormina, porta nel progetto un approccio registico che definisce lontano dagli stereotipi accademici. «Io vengo dalla musica, sono stato a un passo da Sanremo e nelle mie regie metto tutto quel bagaglio. Ho voluto che ci fosse una colonna sonora originale, scritta appositamente, quasi come in un film. Lo spettacolo si sviluppa attraverso quadri diversi che si susseguono continuamente, creando un ritmo visivo e sonoro che accompagna lo spettatore dentro il romanzo».

La compagnia dei Miti, il gruppo di lavoro che sostiene le produzioni di Guglielmino, comprende attori, cantanti e musicisti che collaborano stabilmente da oltre dieci anni. «Ogni vita è un copione teatrale dove noi siamo il personaggio principale della nostra storia. I personaggi che entrano nella nostra scena, anche quelli che sembrano ostacolarci, si stanno immolando perché noi possiamo proseguire il nostro percorso. Questo è il messaggio che porto a teatro: la pace e l’amore passano attraverso la comprensione del ruolo che ciascuno gioca nella vita degli altri». Un messaggio che, filtrato attraverso la vicenda di Marta Ajala, donna esclusa e poi risorta, acquista una risonanza che supera i confini del palcoscenico.