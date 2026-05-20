La crisi delle relazioni interpersonali nell’era digitale sta spingendo sempre più persone a cercare supporto professionale per gestire la propria vita sentimentale. Un fenomeno che riflette le profonde trasformazioni sociali in corso, dove la comunicazione mediata dai social ha sostituito gran parte delle interazioni dirette, creando nuove forme di fragilità emotiva. Secondo i dati più recenti, il mercato del coaching in Italia ha raggiunto un valore stimato di circa 100 milioni di euro, con investimenti nel settore aziendale previsti in aumento.

La crisi delle relazioni nell’era digitale: cosa fanno i coach del Laccademiadellamore che salvano le coppie

Max Minunno, esperto di coaching relazionale con oltre vent’anni di esperienza nel settore della formazione aziendale, ha osservato questa trasformazione. «Il problema principale oggi è che le persone hanno perso la capacità di comunicare efficacemente nelle relazioni intime. I social hanno facilitato le separazioni perché offrono l’illusione di alternative sempre disponibili e non investono più nel costruire e mantenere il proprio rapporto e rafforzarlo. Spesso sperano di trovare fuori la persona giusta anziché investire su se stessi e diventare insieme la persona giusta uno dell’altra».

Il passaggio dal coaching aziendale a quello relazionale rappresenta una risposta diretta a questa emergenza. Le statistiche parlano chiaro: il 96,4 per cento delle aziende italiane che hanno implementato programmi di coaching riportano miglioramenti significativi nella comunicazione interna, dimostrando come le competenze relazionali siano fondamentali non solo nella vita privata, ma anche in ambito professionale.

Laccademiadellamore si distingue in quanto offre un percorso con un approccio multidisciplinare basato non sull’analisi del passato, ma sul presente, orientandosi verso obiettivi concreti. «Il percorso non si focalizza sulla causa, ma sull’obiettivo. L’accademia opera solo con persone che si assumono la responsabilità del proprio sviluppo personale e relazionale. Il nostro approccio è pragmatico e orientato all’azione».

Ornella Pellegrino, coach professionista e collega di Minunno, sottolinea come il percorso di coaching produca effetti a cascata su tutti gli ambiti della vita: «Quando una persona migliora la propria capacità comunicativa e prende consapevolezza dei propri comportamenti, non migliora solo il rapporto con il partner, ma anche le relazioni professionali e familiari in generale. È un effetto domino positivo che trasforma l’intera esistenza della persona».

Martina Gambacorta, psicologa e collaboratrice dell’Accademia, evidenzia come «oggi giorno, nelle relazioni a ogni livello, se una persona ha una buona dose di sicurezza personale e un’adeguata autostima riesce a comunicare meglio i propri bisogni anche sul piano emotivo, senza cadere in modalità comunicative passive aggressive o a tratti manipolatorie che a volte inconsapevolmente allontanano o avvicinano il partner compromettono le relazioni, anche quelle lavorative».

La questione della comunicazione digitale rappresenta una sfida centrale. Messaggi privi di tono e contesto emotivo sono interpretati attraverso il filtro dello stato d’animo del ricevente, generando spesso fraintendimenti. «Le persone vedono le cose non per come sono ma per come stanno» spiega Minunno, citando un principio fondamentale della percezione umana. Questo è particolarmente evidente nelle relazioni in crisi, dove ogni messaggio può essere letto come conferma delle proprie paure. «Accade spesso nelle relazioni che il partner lasciato utilizzi i messaggi in modo inappropriato, bombardando l’ex con messaggi disperati, pensando che la presenza costante possa far cambiare idea. Così facendo trasmettono ansia e bisogno anziché valore» chiosa Minunno.

«Le donne sono generalmente più propense a riconoscere la necessità di lavorare su se stesse» osserva Minunno, «mentre gli uomini spesso arrivano quando la situazione è già molto compromessa». Laccademiadellamore ha un suo codice etico: non tratta violenza, stalking o patologie psichiatriche. «La filosofia di fondo – spiega Gambacorta – è che, in un mondo ormai consumistico anche nelle relazioni, è fondamentale sviluppare skill che permettano ai clienti di recuperare e migliorare la propria relazione affettiva, investendo sul rapporto stesso anche se presumere una criticità». Conclude Pellegrino che spesso le persone investono molte energie nel tentativo di cambiare il partner, trascurando l’unica area su cui hanno reale potere: se stesse.