Dopo alcuni di mesi di assenza, tra pochissimi giorni torna ufficialmente Striscia La Notizia su Canale 5. Ecco quando inizia la nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci.

Quando inizia Striscia La Notizia: abbiamo la data

Finalmente è ufficiale: Striscia La Notizia sta per tornare su Canale 5! Dopo alcuni mesi di assenza dal piccolo schermo, tra una manciata di giorni parte la nuova edizione del celebre tg satirico di Antonio Ricci, che da quasi 40 anni tiene compagnia al grande pubblico Mediaset.

Quest’anno numerose saranno le novità, a partire dal cambio orario. Per la prima volta nella sua storia infatti la trasmissione andrà in onda in prima serata. Cinque le puntate previste, che vedranno alla conduzione uno storico due della trasmissione: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Ma quando inizia dunque la nuova edizione di Striscia La Notizia? Ad annunciare la data di partenza sono stati i canali ufficiali della trasmissione. La prima puntata del tg satirico è prevista su Canale 5 per giovedì 22 gennaio e tutto sembrerebbe essere pronto per il ritorno del programma.

Solo di recente intanto a commentare il ritorno di Striscia su Canale 5 è stato l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che durante un incontro con la stampa ha dichiarato: “È una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci. Sarebbe stato sbagliato rimandarlo in onda, dopo quanto accaduto a La Ruota della fortuna. Sarebbe stato sbagliato per una televisione commerciale. Siamo molto fiduciosi e Ricci sta lavorando per evolvere al prime time quello che è lo stile di Striscia”.

