Letizia si emoziona per aver camminato “sullo stesso prato di Oriana, Antonella, Soleil e Onestini” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Letizia Petris, nel corso della sua ultima giornata al Grande Fratello dopo sette mesi, ha menzionato con enorme emozione alcuni degli ex vipponi che hanno vissuto nella stessa casa.

L’emozione di Letizia Petris

Fino a qualche settimana fa Letizia Petris si preoccupava di non piacere alla gente fuori dalla casa del Grande Fratello. Infatti si era messa a piangere in confessionale e poi si era sfogata con Paolo Masella perché credeva che non avrebbe lasciato il segno nel reality:

“Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno. Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita. Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono.

Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile. A volte penso che le persone non comprendano le mie fragilità e insicurezze, ma le giudicano. Io mi sento emersa perché sono l’amica di Perla o la fidanzata di Paolo”.

Tuttavia Letizia Petris è riuscita ad arrivare in finale e adesso bisognerà capire fino a che punto riuscirà a proseguire. Lei stessa si è detta molto emozionata del proprio percorso e in queste ore, parlando con Greta Rossetti, ha chiacchierato di alcuni ex vipponi delle scorse edizioni del reality.

In giardino ha affermato di essere particolarmente emozionata di aver vissuto e camminato sullo stesso prato su cui hanno camminato Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Soleil Sorge e Luca Onestini. Ha fatto alcuni esempi di coloro che gli sono rimasti più impressi e che ha guardato da casa con immensa ammirazione: “Li vedevo ammaliata da fuori“.

Greta Rossetti ha fatto cenno di approvazione per tutto il tempo mostrandosi d’accordo con Letizia. La Petris riuscirà ha vincere il GF o si classificherà sul podio? Per scoprirlo l’appuntamento è per questa sera alle ore 21:35 su Canale 5.