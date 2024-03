Mirko chiederà la mano di Perla in diretta? Spunta una scatolina sospetta (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa sera al Grande Fratello Mirko Brunetti farà la proposta a Perla Vatiero nel corso della finale? Un video alimenta i sospetti, ma la verità potrebbe essere ben diversa!

Mirko Brunetti pronto alla proposta?

Prima della puntata finale del Grande Fratello, dove scopriremo finalmente il vincitore di questa edizione, anche gli ex concorrenti si stanno preparando alla serata. Sono previsti look elegantissimi e non mancheranno di certo tante sorprese. Durante una diretta su Instagram Marco Maddaloni ha fatto qualche battuta delle sue, scatenando un po’ di panico tra i fan del programma a causa di un’inquadratura che coinvolge Mirko Brunetti e una scatoletta.

Il judoka ha fatto sapere che c’è tanta tensione anche tra gli eliminati del Grande Fratello per questa sera. Improvvisamente poi ha coinvolto nel video anche Mirko Brunetti, il quale stava sistemando delle cose. Tra le sue mani, come detto, una scatolina scura. Non appena inquadrato, l’ex gieffino ha fatto cenno di spostare la telecamera.

allora mi dicono che mirko ha una scatolina io ve lo dico se le fa la proposta perla vince al 100% facciamo i seri su non può accadere sta cosa pic.twitter.com/H6XfRWtLSr — letteralmente alla frutta (@teresanna__) March 25, 2024

Ed è proprio l’oggetto in questione che ha scatenato il panico tra gli utenti del web. C’è chi crede infatti che all’interno del contenitore tra le mani di Mirko Brunetti ci sarebbe un anello che metterà al dito di Perla Vatiero con tanto di proposta. La mente di alcuni fan sognatori ha cominciato a viaggiare, specie dopo le parole dello sportivo: “Nooooo, ma che ti devi sposare? Si è messo un vestito Mirko…. Ma io sfiguro. Nemmeno la scarpa facciamo vedere?”, ha detto Marco Maddaloni mentre il suo compagno lo invitava al silenzio.

I sospetti del web

Sui social tutti hanno iniziato a commentare le parole di Marco Maddaloni e la presunta scatolina. Se c’è chi spera possa esserci per davvero un anello, ma non abbiamo certezza di questo. Non per infrangere i sogni di nessuno, ma altri utenti fanno notare che potrebbe trattarsi semplicemente della scatola dei gemelli da polso. E non è da escludere di certo come ipotesi. O magari una scatola che contiene qualche gioiello che Mirko Brunetti indosserà stasera e niente più.

Se davvero si trattasse di un anello si tratterebbe davvero di un colpo di scena interessante per la coppia. Ma pensiamo anche che entrambi abbiano bisogno di viversi prima di un passo così importante, dopo tanti momenti difficili affrontati.

In ogni caso stasera con la diretta del Grande Fratello scopriremo la verità. Ciò che è certo, però, è che Mirko Brunetti è sicuramente molto emozionato di poter finalmente riabbracciare Perla Vatiero e trascorrere finalmente del tempo insieme.