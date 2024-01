NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore a fare il giro del web è stato un commento di Letizia Petris e Massimiliano Varrese, che sembrerebbero avere una teoria su Beatrice Luzzi.

Le parole di Letizia Petris e di Varrese

A finire al centro dell’attenzione, in queste ore, è stato un commento di Letizia Petris e di Massimiliano Varrese, che dopo la fine dell’ultima diretta del Grande Fratello hanno parlato di Beatrice Luzzi. Proprio l’attrice, come abbiamo visto, è stata di certo la protagonista assoluta della scorsa puntata. L’ex volto di Vivere infatti ha avuto un’accesa lite con Perla Vatiero, che non è affatto passata inosservata. Ben presto i toni tra le due gieffine si sono scaldati e non sono mancate parole molto forti. Dopo la fine della diretta però Letizia, insieme a Varrese, Paolo e la stessa Perla, si sono riuniti in cucina. A un tratto così proprio la fotografa ha fatto un commento che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. La Petris ha infatti affermato;

“È la prima volta che sento il pubblico applaudire contro Bea e non pro Bea”.

Immediata la replica di Varrese, che rispondendo a Letizia Petris ha aggiunto: “Ve l’ho sempre detto: i conti si fanno alla fine”. Le parole dei due concorrenti del Grande Fratello ovviamente in breve hanno fatto il giro del web. In più non sono mancate delle piccole critiche da parte di alcuni utenti. In molto infatti hanno fatto notare come in realtà Beatrice Luzzi sia ancora amatissima dal web e come in studio il pubblico venga guidato dagli addetti ai lavori.

Letizia: “È la prima volta che sento gli applausi del pubblico contro Bea”

Massimiliano: “Ve l’ho detto i conti si fanno alla fine”



NON LORO CONVINTI CHE LA ROSSA SI STIA INDEBOLENDO BASANDOSI SU UN PUBBLICO COMANDATO#grandefratello pic.twitter.com/u9Xurjf87F — Luca Azzola (@LucaCharmedFan) January 24, 2024

Attualmente dunque la Luzzi è ancora una delle inquiline più amate e sostenute di questa edizione del Grande Fratello e sono già in molti a vedere l’attrice come potenziale vincitrice. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.