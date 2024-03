NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, Sergio D’Ottavi ha ricevuto una meravigliosa lettera da parte della mamma. Tuttavia poco dopo un dubbio si è insinuato nello chef.

I dubbi di Sergio D’Ottavi

Uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello è senza dubbio Sergio D’Ottavi. Nel giro di poche settimane lo chef è riuscito a conquistare il cuore del pubblico con la sua estrema gentilezza e con i suoi modi di fare e di certo in molti lo stanno supportando e sostenendo. Solo lunedì sera, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, per D’Ottavi è arrivata una bellissima ed emozionante sorpresa, che ha commosso i telespettatori. Sergio ha infatti ricevuto una toccante lettera da parte di sua madre, con la quale ha da sempre un rapporto speciale. Tuttavia dopo la puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

La lettera della mamma ha insinuato alcuni dubbi nel gieffino, che si è così sfogato con Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Sergio infatti ha iniziato a ipotizzare che suo nonno sia venuto a mancare. Il motivo? Il fatto che sua madre non lo abbia mai menzionato. D’Ottavi così ha affermato: “Forse è successo poco dopo che sono entrato. Mamma è sempre stata protettiva. Me l’avrebbe scritto nella lettera che mi salutava nonno”.

A quel punto sia Beatrice che Rosy hanno consolato Sergio D’Ottavi e proprio la Chin ha aggiunto: “Forse non te l’hanno detto perché volevano che tu facessi il tuo percorso qua dentro”. Lo chef ha così ribadito come sua madre sia stata sempre protettiva nei suoi confronti e Rosy ha poi dichiarato: “Grande donna”.

Naturalmente precisiamo che a oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito e non sappiamo dunque quale sia la verità. La famiglia di Sergio infatti, così come la produzione del reality show, non è mai intervenuta per fare chiarezza sulla situazione e di conseguenza al momento si tratta solo di ipotesi.