Il bacio tra Levante e Gaia è stato censurato?

Dopo il bacio con Gaia sul palco di Sanremo 2026 durante la serata dei duetti, Levante fa chiarezza e interviene il regista.

Il bacio tra Levante e Gaia è stato censurato?

Ieri sera durante la serata delle cover a Sanremo 2026, i 30 Big in gara si sono particolarmente divertiti e scatenati. Uno dei momenti più intensi e chiacchierati è stato senza dubbio quello che ha visto protagoniste Levante e Gaia. La prima, in gara con “Sei tu”, ha coinvolto la collega per la quarta puntata del Festival e riproporre insieme, “I maschi” di Gianna Nannini.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, chi vince per gli scommettitori: la classifica finale

Levante e Gaia hanno letteralmente infiammato il palco con la loro performance, diventando virali in pochi istanti sui social. Ma ciò che ha attirato l’attenzione non è stata solo l’esibizione di per sé, ma anche il fatto che il momento finale, quando a sorpresa Levante ha dato un bacio a Gaia c’e stato un cambio di inquadratura netto. I più hanno dunque attaccato e parlato di censura da parte della Rai.

Le parole della cantautrice siciliana

Levante e Gaia dopo il bacio hanno ironizzato nelle varie interviste, sostenendo di avere scandalizzato qualcuno probabilmente, nonostante il tutto fosse piuttosto innocente.

Peraltro entrambe subito dopo sui loro social hanno condiviso il momento, dando un ennesimo segnale forte e la cantautrice siciliana ci ha tenuto a fare chiarezza come mostrato da questo video….

E ne ha riparlato anche in sala stampa quest’oggi…

Interviene il regista

Come detto tutto questo ha suscitato svariate polemiche e accuse alla Rai, in particolare al regista Pagnussat, il quale ha deciso di intervenire.

Ai microfoni dell’Ansa ha spiegato qual è stato il motivo del cambio inquadratura che sta facendo discutere da ieri sera:

“Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima, ma c’è un rituale per il cambio palco”.

Parole che in ogni caso sono state confermate dalla stessa Levante in diverse interviste. Nel mentre sull’account Instagram di Sanremo è comparso il video in primo piano. Un modo come un altro, forse, per far scacciare via il caos che si è creato?

CREDITI FOTO: Alberto Terenghi / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.